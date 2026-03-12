Ветеринар назвала просту щоденну звичку, яка може врятувати вашу собаку

Собака / © Associated Press

Ветеринар закликала власників собак щодня мити миску для води та бути обережними зі спільними мисками в пабах і ресторанах. За словами фахівчині, проста 30-секундна процедура допомагає зменшити ризик бактеріального забруднення та пов’язаних із ним проблем зі здоров’ям тварин.

Про це повідомило видання Mirror.

Ветеринарка доктор Емма Чандлі пояснила, що навіть на вигляд чисті миски можуть становити ризик. Усередині них швидко утворюється так звана біоплівка — слизовий шар бактерій, який накопичується на поверхнях зі стоячою водою.

Фахівчиня радить щодня ретельно мити миску гарячою мильною водою, очищаючи її зсередини та зовні щонайменше 30 секунд. Після цього посуд слід залишити висихати на повітрі або витерти чистим рушником.

Особливу обережність, за словами ветеринара, варто проявляти під час прогулянок у теплу пору року, коли заклади часто виставляють спільні миски з водою для тварин. У такій воді можуть накопичуватися бактерії та інші забруднювачі з навколишнього середовища.

У більшості здорових собак контакт із такими мікроорганізмами не призводить до серйозних наслідків. Водночас регулярне потрапляння шкідливих бактерій може підвищувати ризик шлунково-кишкових захворювань або, у рідкісних випадках, інфекцій, які можуть уражати нирки.

Доктор Чандлі нагадує, що хронічна хвороба нирок у собак є прогресуючим станом, за якого орган поступово втрачає здатність фільтрувати продукти обміну. Виявити її на ранніх етапах буває складно, адже симптоми часто розвиваються поступово.

До перших ознак ветеринари відносять:

підвищену спрагу та частіше сечовипускання;

поступову втрату ваги;

млявість або зміну поведінки;

нудоту, що може проявлятися облизуванням губ;

зниження апетиту.

У міру прогресування захворювання можуть з’являтися блювання, помітна втрата м’язової маси, сильна млявість та погіршення стану шерсті.

Ризик розвитку хвороби може бути вищим у собак із певними проблемами зі здоров’ям. Серед них — хронічні інфекції нирок, вроджені аномалії органу, тривалі стоматологічні захворювання, гіпертонія або ендокринні порушення, зокрема хвороба Кушинга. Крім того, ймовірність недуги збільшується з віком.

Лікування хронічної хвороби нирок зазвичай передбачає довготривалу терапію, адаптовану до стану конкретної тварини. Вона може включати спеціальну ниркову дієту зі зниженим вмістом фосфору, медикаменти для контролю тиску, боротьби з нудотою або зменшення втрати білка з сечею. У деяких випадках ветеринари рекомендують інфузійну терапію.

Фахівці наголошують: повністю вилікувати хронічну хворобу нирок неможливо, проте за умови регулярного контролю та лікування багато собак можуть жити комфортно ще тривалий час. Ветеринари радять періодично проводити аналізи крові та сечі, щоб своєчасно коригувати терапію.

При цьому щоденне миття мисок залишається однією з простих, але важливих гігієнічних звичок. Хоча брудна миска сама по собі не спричиняє хронічну хворобу нирок, погана гігієна може підвищувати загальні ризики для здоров’я домашніх тварин.

Нагадаємо, раніше експерти визначили породи собак, які найчастіше демонструють стабільний темперамент і сильний зв’язок із людиною. Саме їх називають найнадійнішими компаньйонами.