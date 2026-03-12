Вашингтон готує новий етап війни з Іраном: бомбардувальники перекинули до Британії

B-1B Lancer

США розгорнули стратегічні бомбардувальники Boeing B-52 Stratofortress та Rockwell B-1B Lancer на британській авіабазі RAF Fairford, звідки вони беруть участь у ударах по Ірану в межах операції «Епічна лють».

Про це повідомляє “Уніан” з посиланням на видання Forbes.

Посилення бомбардувальної кампанії

За наявною інформацією, на базу у Великій Британії вже прибули п’ять бомбардувальників B-1B, ще три літаки тимчасово перенаправили на авіабазу Ramstein через складні погодні умови.

Крім того, у понеділок на базу RAF Fairford прибули три стратегічні бомбардувальники B-52.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що інтенсивність авіаударів по Ірану суттєво зростатиме, що може свідчити про розширення військової операції.

За даними військових аналітиків, бомбардувальники B-1B можуть використовувати високоточні бомби GBU-31 JDAM із боєголовками BLU-109, які здатні вражати укріплені підземні об’єкти.

Чому літаки розмістили саме у Британії

Раніше частина американських бомбардувальників виконувала бойові місії безпосередньо зі США, зокрема з авіабази Ellsworth. Такі польоти потребували дозаправлення в повітрі та займали значно більше часу.

Розміщення літаків у Великій Британії дозволяє скоротити тривалість польоту більш ніж удвічі та значно підвищити оперативність ударів.

Рішення про використання британської бази було ухвалене після того, як прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер дозволив американським літакам виконувати бойові місії з території країни. Раніше Лондон утримувався від такого кроку, але переглянув позицію після атаки іранського безпілотника на базу британських ВПС на Кіпрі.

У кампанії можуть брати участь і «стелс»-бомбардувальники

Крім B-1 та B-52, у військовій кампанії проти Ірану також задіяні Northrop B-2 Spirit. Наразі вони виконують тривалі бойові місії безпосередньо зі США — з авіабази Whiteman, де один виліт може тривати понад 37 годин.

B-2 є єдиним літаком, здатним нести надважку бомбу GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, призначену для знищення глибоко захищених підземних об’єктів.

Станом на сьогодні у складі ВПС США перебувають:

76 стратегічних бомбардувальників B-52H;

45 літаків B-1B Lancer;

19 стелс-бомбардувальників B-2 Spirit.

У майбутньому їх поступово має замінити новий бомбардувальник Northrop Grumman B-21 Raider, яких Пентагон планує закупити близько 100 одиниць.

Війна в Ірані — останні новини

Президент США Дональд Трамп прокоментував повідомлення про можливу атаку іранських безпілотників біля узбережжя Каліфорнії. За його словами, ця інформація наразі перевіряється.

«Ми розслідуємо це. Зараз багато що відбувається», — заявив американський лідер.

Тим часом Іран завдав ракетного удару по військовій базі Італії в Ербілі в Іракському Курдистані. Про це повідомило італійське Міністерство оборони.

За словами глави МЗС Італії Антоніо Таяні, італійські військові встигли сховатися в укритті, тому жертв і поранених немає.

Відомо, що італійські військові перебувають в Ербілі в межах місії з підготовки сил безпеки Курдистану. Минулого тижня парламент Італії схвалив участь країни у спільних заходах ЄС із захисту від іранських ракетних і дронових атак.

Нагадаємо, за даними Пентагону, лише перші шість днів війни з Іраном коштували США щонайменше 11,3 млрд доларів.