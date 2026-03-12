- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 123
- Час на прочитання
- 3 хв
Вашингтон готує новий етап війни з Іраном: бомбардувальники перекинули до Британії
Сполучені Штати перекинули стратегічні бомбардувальники до Великої Британії, звідки вони тепер завдають ударів по цілях в Ірані.
США розгорнули стратегічні бомбардувальники Boeing B-52 Stratofortress та Rockwell B-1B Lancer на британській авіабазі RAF Fairford, звідки вони беруть участь у ударах по Ірану в межах операції «Епічна лють».
Про це повідомляє “Уніан” з посиланням на видання Forbes.
Посилення бомбардувальної кампанії
За наявною інформацією, на базу у Великій Британії вже прибули п’ять бомбардувальників B-1B, ще три літаки тимчасово перенаправили на авіабазу Ramstein через складні погодні умови.
Крім того, у понеділок на базу RAF Fairford прибули три стратегічні бомбардувальники B-52.
Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що інтенсивність авіаударів по Ірану суттєво зростатиме, що може свідчити про розширення військової операції.
За даними військових аналітиків, бомбардувальники B-1B можуть використовувати високоточні бомби GBU-31 JDAM із боєголовками BLU-109, які здатні вражати укріплені підземні об’єкти.
Чому літаки розмістили саме у Британії
Раніше частина американських бомбардувальників виконувала бойові місії безпосередньо зі США, зокрема з авіабази Ellsworth. Такі польоти потребували дозаправлення в повітрі та займали значно більше часу.
Розміщення літаків у Великій Британії дозволяє скоротити тривалість польоту більш ніж удвічі та значно підвищити оперативність ударів.
Рішення про використання британської бази було ухвалене після того, як прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер дозволив американським літакам виконувати бойові місії з території країни. Раніше Лондон утримувався від такого кроку, але переглянув позицію після атаки іранського безпілотника на базу британських ВПС на Кіпрі.
У кампанії можуть брати участь і «стелс»-бомбардувальники
Крім B-1 та B-52, у військовій кампанії проти Ірану також задіяні Northrop B-2 Spirit. Наразі вони виконують тривалі бойові місії безпосередньо зі США — з авіабази Whiteman, де один виліт може тривати понад 37 годин.
B-2 є єдиним літаком, здатним нести надважку бомбу GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, призначену для знищення глибоко захищених підземних об’єктів.
Станом на сьогодні у складі ВПС США перебувають:
76 стратегічних бомбардувальників B-52H;
45 літаків B-1B Lancer;
19 стелс-бомбардувальників B-2 Spirit.
У майбутньому їх поступово має замінити новий бомбардувальник Northrop Grumman B-21 Raider, яких Пентагон планує закупити близько 100 одиниць.
Війна в Ірані — останні новини
Президент США Дональд Трамп прокоментував повідомлення про можливу атаку іранських безпілотників біля узбережжя Каліфорнії. За його словами, ця інформація наразі перевіряється.
«Ми розслідуємо це. Зараз багато що відбувається», — заявив американський лідер.
Тим часом Іран завдав ракетного удару по військовій базі Італії в Ербілі в Іракському Курдистані. Про це повідомило італійське Міністерство оборони.
За словами глави МЗС Італії Антоніо Таяні, італійські військові встигли сховатися в укритті, тому жертв і поранених немає.
Відомо, що італійські військові перебувають в Ербілі в межах місії з підготовки сил безпеки Курдистану. Минулого тижня парламент Італії схвалив участь країни у спільних заходах ЄС із захисту від іранських ракетних і дронових атак.
Нагадаємо, за даними Пентагону, лише перші шість днів війни з Іраном коштували США щонайменше 11,3 млрд доларів.