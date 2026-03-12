ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Іран завдав ракетного удару по військовій базі Італії: подробиці

Рим засудив атаку на італійську базу. Інформації про загиблих немає.

Олена Капнік
Вибух.

© Associated Press

Військова база Італії, що розташована в іракському Курдистані, була вражена ракетою цієї ночі.

Про це повідомило італійське Міністерство оборони, повідомляє CNN.

«Ракета вразила нашу базу в Ербілі. Серед італійського персоналу немає загиблих і поранених. Усі в безпеці», — заявило відомство.

Згодом міністр закордонних справ Антоніо Таяні підтвердив атаку. З його слів, військовослужбовці сховалися в бункері. Усі вони «здорові та перебувають у безпеці».

«Рішуче засудження нападу на італійську базу в Ербілі», — заявив Таяні.

Зауважимо, Італія має солдатів в Ербілі. Вони навчають сили безпеки Курдистану. Минулого тижня італійський парламент схвалив запропоновану урядом резолюцію, яка зобов’язує країну взяти участь у «спільних зусиллях в межах ЄС» для захисту від іранських ракетних та дронових атак.

Нагадаємо, після іранських атак Італія розгорнула багатопрофільні сили на Близькому Сході. Йдеться про сили з системами протиповітряної оборони проти безпілотників та ракет. Окрім того, разом з іспанцями та французами, країна надасть допомогу Кіпру.

