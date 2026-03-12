ТСН у соціальних мережах

Світ
1006
2 хв

Китай зробив важливе попередження щодо війни на Близькому Сході

Очільник китайського МЗС закликав сторони конфлікту зупинити військові операції.

Богдан Скаврон
Очільник МЗС Китаю Ван І

Очільник МЗС Китаю Ван І / © Associated Press

Тривалий конфлікт на Близькому Сході підриває регіональну економіку і руйнує безпеку і стабільність у цілому світі. Тому Китай закликає зупинити бойові дії та перейти до дипломатії.

Про це заявив міністр закордонних справ КНР Ван Ї в телефонній розмові з очільником МЗС Єгипту Абделем Абідіном у четвер, 12 березня, передає китайське інформаційне агентство «Сіньхуа».

«Всі повинні закликати залучені сторони якомога швидше натиснути кнопку "стоп" військових операцій, щоб запобігти подальшій ескалації», — наголосив очільник китайської дипломатії.

Ван Ї також додав, що Китай та Єгипет, як відповідальні країни, виступають за вирішення регіональних проблем шляхом діалогу та консультацій і виступають проти «застосування сили на кожному кроці».

Він наголосив, що Китай готовий підтримувати зв’язок та координацію з країнами регіону, зокрема з Єгиптом, і «продовжувати відігравати конструктивну роль у прагненні до миру».

Війна в Ірані — що відомо про позицію Китаю

Раніше у китайському МЗС заявили, що Китай виступає проти «будь-яких дій», спрямованих проти нового верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї.

Міністр закордонних справ КНР Ван Ї озвучив п’ять принципів для врегулювання ситуації навколо Ірану: повага до національного суверенітету, відмова від зловживання силою, невтручання у внутрішні справи, сприяння політичному врегулюванню та конструктивна роль провідних країн світу.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з посиланням на американську розвідку повідомляли, що Китай готується підтримати Іран фінансами та запчастинами для ракет, водночас Росія вже передає Тегерану супутникові дані для атак на США.

1006
