ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
516
Час на прочитання
2 хв

Білий дім показав війну з Іраном як веселу гру: відео

Опублікований у соцмережах 52-секундний ролик, стилізований під інтерфейс ігрової приставки, включає реальні кадри з поля бою, перетворюючи справжню війну на відеогру.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Адміністрація президента США Дональда Трампа несподівано продемонструвала несерйозне ставлення до війни проти Ірану.

У четвер, 12 березня, Білий дім у соцмережі X опублікував відео, яке поєднує кадри ударів по цілях в Ірані із фрагментами популярної відеогри виробництва Nintendo.

Відео стилізоване під інтерфейс ігрової приставки, супроводжується музичною темою відеоігри Wii Sports і починається з назви «Operation Epic Fury» на стартовому екрані.

52-секундний ролик включає реальні кадри з поля бою, перетворюючи справжню війну на відеогру.

На опублікованих кадрах показано персонажів Wii Sport, які грають у теніс, забивають м’ячі в лунки у грі в гольф та стріляють по мішенях з лука. Але щоразу, коли персонаж влучає в ціль, відео переривається на кадри того, як виглядає удар по Ірану.

Влучання супроводжуються написами «hole in one» («лунка в першому»), чи «out of the park» (за межами поля).

Видання Forbes звернулося до компанії Nintendo за коментарем з приводу використання інтелектуальної власності у відео.

Раніше The Pokémon Company International дорікнула Білому дому за публікацію відредагованого зображення з написом «Make America Great Again» (Зробимо Америку знову великою), на якому використано зображення з нещодавно випущеної гри «Pokémon Pokopia».

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп відмовився вибачатися за публікацію у своїй соцмережі Truth Social скандального відеоролика, в якому експрезидент Барак Обама та його дружина Мішель зображені у вигляді мавп.

Дата публікації
Кількість переглядів
516
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie