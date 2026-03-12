Білий дім показав війну з Іраном як веселу гру: відео

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Адміністрація президента США Дональда Трампа несподівано продемонструвала несерйозне ставлення до війни проти Ірану.

У четвер, 12 березня, Білий дім у соцмережі X опублікував відео, яке поєднує кадри ударів по цілях в Ірані із фрагментами популярної відеогри виробництва Nintendo.

Відео стилізоване під інтерфейс ігрової приставки, супроводжується музичною темою відеоігри Wii Sports і починається з назви «Operation Epic Fury» на стартовому екрані.

52-секундний ролик включає реальні кадри з поля бою, перетворюючи справжню війну на відеогру.

На опублікованих кадрах показано персонажів Wii Sport, які грають у теніс, забивають м’ячі в лунки у грі в гольф та стріляють по мішенях з лука. Але щоразу, коли персонаж влучає в ціль, відео переривається на кадри того, як виглядає удар по Ірану.

Влучання супроводжуються написами «hole in one» («лунка в першому»), чи «out of the park» (за межами поля).

Видання Forbes звернулося до компанії Nintendo за коментарем з приводу використання інтелектуальної власності у відео.

Раніше The Pokémon Company International дорікнула Білому дому за публікацію відредагованого зображення з написом «Make America Great Again» (Зробимо Америку знову великою), на якому використано зображення з нещодавно випущеної гри «Pokémon Pokopia».

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп відмовився вибачатися за публікацію у своїй соцмережі Truth Social скандального відеоролика, в якому експрезидент Барак Обама та його дружина Мішель зображені у вигляді мавп.