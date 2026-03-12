Іранські дрони атакували французьку базу в Іраку: є постраждалі (відео)

Іранські дрони (ілюстративне фото) / © ТСН.ua

Іранські безпілотники атаували французьку військову базу. Вона розташована поблизу аеропорту Ербіль на півночі Іраку.

Про це повідомляє Clash Report.

Повідомляєтся, що внаслідок удару шестеро французьких солдатів отримали поранення. Окрім особового складу, постраждала і військова техніка. За попередніми даними, після влучання дронів на території бази загорівся французький гелікоптер.

Атака по військовій базі Франції в Ербілі. / © ClashReport

Війна на Близькому Сході — останні новини

Нагадаємо, угруповання «Хезболла» оголосило про початок власної операції проти Ізраїлю. По країні вже випустили масований залп із понад сотні ракет.

Також зростання світових цін на енергоносії, спричинене конфліктом на Близькому Сході, дозволяє Росії отримувати значні надприбутки від експорту нафти.

Окрім цього, у Мережі обговорюють біблійне значення конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном.

Раніше ми писали, що авіаудари США та Ізраїлю завадили Ірану масово випускати «Шахеди». Виробляти їх стало важче, але в Ірані все ще є великі запаси, а збирати нові дрони вони можуть навіть у звичайних майстернях.