"Хезболла" оголосила про військову операцію та накрила Ізраїль сотнею ракет (відео)

«Хезболла» оголосила про початок військової операції та випустила по Ізраїлю понад 100 ракет / © скриншот

Угруповання «Хезболла» оголосило про початок власної операції проти Ізраїлю. По країні вже випустили масований залп із понад сотні ракет.

Про це повідомляє агентство Fars.

Початок операції супроводжувався інтенсивними обстрілами ізраїльської території. Представники угруповання підтвердили, що ці атаки є частиною їхньої нової воєнної стратегії в регіоні.

Варто зауважити, що «Хезболла» — ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська терористична організація і політична партія.

Нагадаємо, авіаудари США та Ізраїлю завадили Ірану масово випускати «Шахеди». Виробляти їх стало важче, але в Ірані все ще є великі запаси, а збирати нові дрони вони можуть навіть у звичайних майстернях.

Росія надає Ірану технічну та стратегічну допомогу у вдосконаленні ударів безпілотниками, використовуючи досвід, отриманий під час війни в Україні.

У столиці Іраку бойовики обстріляли радянськими ракетами «Катюша» посольство США, водночас іранські війська паралельно атакували американські військові бази в ОАЕ, Бахрейні та Катарі.