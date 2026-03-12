Скільки мільярдів Путін заробляє на закритті Ормузької протоки: у FT підрахували

Володимир Путін / © Associated Press

Зростання світових цін на енергоносії, спричинене конфліктом на Близькому Сході, дозволяє Москві отримувати значні надприбутки від експорту нафти. Щоденний додатковий дохід Росії може сягати 150 мільйонів доларів.

Про це пише видання Financial Times.

Причини зростання доходів

Основним чинником стало фактичне закриття Ормузької протоки. Це призвело до дефіциту на світовому ринку та переорієнтації великих споживачів, зокрема Китаю та Індії, на російську сировину.

За даними аналітиків, Москва вже отримала від 1,3 до 1,9 мільярда доларів додаткових податкових надходжень від експорту нафти від моменту загострення ситуації в регіоні. Додатковим стимулом став той факт, що США дещо послабили санкційний тиск на РФ і зменшили вимоги до Індії щодо припинення закупівель російської нафти. Це дозволило великій кількості танкерів безперешкодно спрямувати вантажі до Індійського океану.

Прогнози до кінця березня

Згідно з розрахунками FT, заснованими на галузевих даних, до кінця березня 2026 року російський бюджет може додатково поповнитися на суму від 3,3 до 4,9 мільярда доларів.

Зазначається, що такий сценарій можливий за умови, що середня ціна на російську нафту марки Urals у поточному місяці зафіксується на рівні 70–80 доларів за барель. Для порівняння, середній показник за попередні два місяці становив близько 52 доларів за барель.

Війна в Ірані та зростання цін на нафту — останні новини

Ситуація на Близькому Сході стає все напруженішою — Іран атакує танкери, європейські бази та планує диверсії біля берегів США.

Російська Федерація щодня отримує від експорту енергоносіїв близько пів мільярда доларів, що дозволяє агресорові купувати тисячі безпілотників для продовження війни.

Через цю війну зросли ціни на нафту. В Данії вже закликали громадян уникати використання автомобілів. Влада змушена використовувати нафтові запаси країни через різке підвищення світових цін на сировину.

Також зросли ціни на пальне і в Україні. Станом на ранок четверга, 12 березня, найбільші мережі АЗС залишили ціни на бензин без суттєвих змін. Однак вартість дизель зросла, подекуди аж на 2 грн.