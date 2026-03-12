ТСН у соціальних мережах

Ціни на бензин і дизель 12 березня: скільки коштує пальне на АЗС

На заправках зросла вартість дизельного пального - на деяких АЗС ціни долали 2 грн.

АЗС.

АЗС. / © Pixabay

В Україні станом на ранок четверга, 12 березня, найбільші мережі АЗС залишили ціни на бензин без суттєвих змін. Однак вартість дизель зросла - подекуди - аж на 2 грн.

Про це повідомляє «Главком».

Моніторинг свідчить про те, що на деяких автозаправках знову зросли ціни на дизельне пальне. Зокрема, на UPG (+49 коп.), WOG (+1 грн), Socar (+2 грн) та «Укрнафті» (+2 грн).

Середня вартість палива зранку 12 березня:

  • бензин А-92 - 67,74 грн за літр

  • бензин А-95 — 69,76 грн за літр

  • бензин А-95+ — 73,62 грн за літр

  • бензин А-100 — 80, 46 грн за літр

  • ДП — 72,28 грн за літр

  • газ - 42,41 грн

Вартість пального на АЗС

Ціни на пальне станом на 12 березня 2026-го. Фото: Главком.

Ціни на пальне станом на 12 березня 2026-го. Фото: Главком.

Ціни на бензин - останні новини

Очільник Антимонопольного комітету Павло Кириленко 11 березня заявив, що є об’єктивні причини різкого здорожчання бензину і дизелю. Втім, це може бути спричинено «окремими суб’єктивними чинниками». Зокрема, з його слів, після зупинення найбільшого та єдиного нафтопереробного підприємства в Україні торік - майже всі світлі нафтопродукти у відсотковому еквіваленті 85% + залежать від імпорту нафтопродуктів.

Водночас директор «Консалтингової компанії А-95» Сергій Куюн дав обнадійливий прогноз для водіїв. Адже, з його слів, передумов для подальшого зростання цін на бензин та дизель наразі немає. Крім того, в Україні почалося зниження гуртових цін на нафтопродукти.

