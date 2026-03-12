Путін заробляє на війні в Ірані: РФ отримує мільярди, яких вистачить на тисячі дронів щодня

Російська нафта / © Associated Press

Кремлівський диктатор Путін збагачується на тлі атак США та Ізраїлю на Іран, спрямовуючи мільярдні нафтові прибутки на фінансування своєї «кривавої» армії для ударів по Україні. Поки адміністрація Трампа розглядає можливість послаблення санкцій проти російської нафти, щоб стабілізувати ціни на світовому ринку, Кремль активно підраховує надприбутки від енергоресурсів.

Про це пише видання The Sun.

Згідно з новим аналізом Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), Росія зараз заробляє пів мільярда доларів на день від експорту енергоносіїв — це на 14% вище за лютневі показники. За підрахунками експертів, цієї суми достатньо, щоб купувати близько 17 000 іранських дронів Shahed щодоби — зброї, яка вже спричинила сотні смертей та масштабні руйнування в Україні.

Геополітика викопного палива

Александр Кірк, фахівець із питань санкцій організації Urgewald, зазначає, що це «реальність геополітики викопного палива».

«Коли на ринках панує паніка, авторитарні експортери набивають кишені. Менш ніж за два тижні Росія заробила близько 6 мільярдів фунтів стерлінгів на експорті, і ці гроші зрештою підживлюють її військову машину», — наголошує він.

За словами експерта, послаблення санкцій зараз не стабілізує ринки, а лише дозволить Росії продавати ту саму нафту за значно вищою ціною. Завдяки санкціям США раніше російська нафта продавалася зі значним дисконтом, але будь-яке пом’якшення обмежень ліквідує цей розрив і подарує Кремлю мільярдні доходи саме в той момент, коли санкційний тиск почав відчутно діяти.

Конфлікт на Близькому Сході як «золота жила» для Кремля

Ситуація загострилася через атаки на Ормузьку протоку — стратегічний шлях, через який проходить близько п’ятої частини світової нафти. Після заяв іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) про намір перекрити постачання, ціни на нафту різко зросли, що зіграло на руку Росії.

Ісаак Леві з CREA підкреслює, що РФ отримує величезну вигоду: «Росія виграє від конфлікту навколо Ірану, оскільки продає зростаючі обсяги нафти за вищими цінами. Ситуація погіршується ще й тим, що США оголосили про надання винятків із санкцій для „Роснефти“ та „Лукойлу“, що дозволяє Індії напряму імпортувати нафту з цих підсанкційних компаній».

Вибір Заходу: стабільність чи безпека

Попри те, що ЄС намагається відмовитися від російських енергоносіїв, цей процес залишається повільним і болючим. Тим часом Путін активно пропонує європейським споживачам повернутися до співпраці.

Експерти Urgewald попереджають: уряди західних країн постали перед вибором — тримати оборону або показати Кремлю, що за високих цін на енергію Захід «завжди знайде причину відступити».

«Такий вибір не лише продовжить страждання українців, він підірве безпеку всієї Європи. Роль санкцій полягає в тому, щоб виснажити військову скарбницю Росії та зменшити її здатність фінансувати повномасштабне вторгнення», — підсумував Кірк.

Напередодні Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) оголосило про рекордне вивільнення 400 мільйонів барелів нафти зі стратегічних резервів 32 країн-членів, щоб спробувати стабілізувати ринок. Велика Британія вже заявила, що виділить зі своїх сховищ 13,5 мільйона барелів.

Війна в Ірані йде на користь Кремлю — останні новини

Військова операція США та Ізраїлю проти Ірану стала несподіваним подарунком для Кремля. Через блокування Ормузької протоки, яка є головною артерією світової нафтової торгівлі, ціна російської нафти різко зросла, перевищивши показник, закладений у бюджеті держави-агресорки. Від початку американо-ізраїльських ударів по Ірану вона підскочила на 82%.

У понеділок, 9 березня, ціна нафти Urals — головної експортної марки російських нафтовиків — вперше від літа 2023 року піднімалася вище за $75 за барель.

У середу, 11 березня, ціни Urals опустилися до $62 за котируваннями на світових нафтових ринках після того, як стало відомо, що країни G7 готуються вилити на ринок 400 мільйонів барелів зі стратегічних резервів «чорного золота».

Однак російська нафта все ще коштує на 40% дорожче, ніж до початку іранської війни, і уперше за 15 місяців перевищує закладений до бюджету рівень — $59 за барель.

Основним розрахунком Кремля наразі є ескалація та затягування конфлікту на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, посилаючись на доповідь керівника Головного управління розвідки (ГУР) Олега Іващенка.

За словами президента, Москва планує скористатися можливою тривалою військовою операцією США в регіоні, щоб відвернути увагу світу від війни в Україні.