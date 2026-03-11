Подарунок для Путіна: російська нафта здорожчала до $75 за барель

Росія отримує більші доходи від нафти / © ТСН.ua

Реклама

Військова операція США та Ізраїлю проти Ірану стала несподіваним подарунком для Кремля. Через блокування Ормузької протоки, яка є головною артерією світової нафтової торгівлі, ціна російської нафти різко зросла, перевищивши показник, закладений у бюджеті держави-агресорки.

Як повідомляє Reuters, від початку американо-ізраїльських ударів по Ірану вона підскочила на 82%.

У понеділок, 9 березня, ціна нафти Urals — головної експортної марки російських нафтовиків — вперше від літа 2023 року піднімалася вище за $75 за барель.

Реклама

У середу, 11 березня, ціни Urals опустилися до $62 за котируваннями на світових нафтових ринках після того, як стало відомо, що країни G7 готуються вилити на ринок 400 мільйонів барелів зі стратегічних резервів «чорного золота».

Однак російська нафта все ще коштує на 40% дорожче, ніж до початку іранської війни, і уперше за 15 місяців перевищує закладений до бюджету рівень — $59 за барель.

Експерт німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге назвав подарунком Дональда Трампа Володимиру Путіну пом’якшення санкцій США, після якого Індія за 5 днів скупила 30 мільйонів барелів російської нафти, що застрягла в морі. Розмір цього «подарунку» він оцінює у $3 млрд.

Як пише The Moscow Times, аналітики зазначають, що звичний дисконт для російської нафти, який перевищував $25-30 за барель, до Brent практично зник.

Реклама

Остаточний ефект для економіки та бюджету держави-агресорки залежатиме від того, як довго триватиме конфлікт на Близькому Сході.

У березні сировинні доходи РФ можуть подвоїтися порівняно з рівнями початку року.

Ситуація з нафтою у світі - останні новини

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп раніше заявив, що Сполучені Штати скасують низку нафтових санкцій, щоб врегулювати світові ціни.

Зокрема, через місяць після того, як Індія погодилася на вимогу США припинити імпорт нафти з РФ в обмін на торговельну угоду, Вашингтон дозволив Делі знову її купувати.

Реклама

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним, під час якої сторони обговорили розвиток міжнародної ситуації та конфлікт навколо Ірану.