Відома українська блогерка висловилася про роман з військовим і за яку рису він її покохав

Раміна Есхакзай з обранцем / © instagram.com/raminalalala

Українська ведуча та блогерка Раміна Есхакзай поділилася рідкісними подробицями стосунків зі своїм бойфрендом-військовим, який має звання Героя України.

Як відомо, пара разом уже понад рік. Втім, ім’я та обличчя свого обранця Раміна не розголошує з міркувань безпеки, адже він є командиром на фронті. У новому інтерв’ю для Cosmopolitan Україна вона розповіла, що саме об’єднує їх у стосунках.

За словами блогерки, вони гармонійно доповнюють одне одного різними рисами характеру. Зокрема, її партнер цінує у ній силу, амбіційність і працелюбність. Есхакзай припускає, що відповідний приклад заклала у свідомості військового саме його мама.

«Ми іронічно жартуємо, що я надихаю його своєю красою та жіночою енергією, а він проявляє мужність на війні. Він цілковито приймає мій трудоголізм і силу. Йому завжди імпонували жінки, які прагнуть успіху та мають власні амбіції — можливо, тому, що він сам виріс поруч із дуже сильною матір’ю. Йому ніколи не було цікаво з тими, хто не прагне реалізувати себе в житті», — стверджує ведуча.

Раміна Есхакзай / © instagram.com/raminalalala

Блогерка також додала, що у їхніх стосунках важливим є взаємний розвиток і підтримка. Водночас Раміна говорить, що за будь-яких умов почувається поруч з обранцем спокійно та безпечно.

«Сьогодні це стосунки, у яких ми обидва маємо простір для розвитку. Поруч із ним я почуваюся максимально безпечно незалежно від того, де ми перебуваємо: у Києві чи в Харківській або Донецькій областях. З цією людиною я відчуваю справжній спокій», — додала вона.

