У США пояснили, чи допомагає Росія у війні Ірану

Наразі немає публічних доказів того, що Росія бере участь у нинішньому збройному протистоянні на боці Ірану.

Про це заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер.

За словами Вітакера, американська сторона не зафіксувала активності російських сил, яка б свідчила про їхню підтримку іранської сторони в зоні бойових дій. Дипломат також послався на дані Стіва Віткоффа, якому представники РФ особисто сказали про свою непричетність до конфлікту.

Постпред США наголосив, що навіть за умови гіпотетичного втручання Росії це не змінило б стратегічного становища Тегерана.

«Немає жодних ознак, про які ми могли б публічно говорити, що росіяни беруть участь разом з іранцями. Насправді Стів Віткофф заявив, що росіяни сказали йому, що не беруть участі. Але навіть якщо це так, це, безумовно, не допомагає їм, тому що іранці зазнають серйозної поразки», — підкреслив Метью Вітакер.

Допомога Росії Ірану у війні — що відомо

Російська Федерація надає Ірану технічну та стратегічну допомогу у вдосконаленні ударів безпілотниками, використовуючи досвід, отриманий під час війни в Україні.

Росія надала Ірану розвідувальні дані для ударів по американських військових кораблях і стратегічних об’єктах у регіоні.

Наслідком цієї взаємодії стала атака безпілотника в Кувейті, яка призвела до загибелі шести військовослужбовців США.

Також Іран підтвердив, що отримує постійну підтримку з боку Москви та Пекіна.

Згодом спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що російська сторона спростувала звинувачення в передаванні розвідувальних даних Ірану.