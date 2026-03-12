Пара без досвіду побудувала дім за допомогою ChatGPT: що вийшло (фото)

Реклама

Сімоне Солаццо та Енн Лейдеккерс вирішили побудувати власний мінібудинок, хоча раніше не мали жодного досвіду в будівництві. У процесі роботи вони активно користувалися штучним інтелектом — зокрема ChatGPT, який допомагав їм планувати будівництво та розраховувати витрати.

Про свій досвід вони розповіли Business Insider.

2025 року пара завершила зведення будинку та перевезла його до поселення мінібудинків Мінітопія у місті Валкенсвард у Нідерландах.

За словами Енн, ідея жити у маленькому будинку з’явилася у неї давно. Один із її друзів, архітектор, побудував подібний будинок ще близько десяти років тому, і ця концепція її зацікавила.

Вона зізнається, що ніколи не уявляла себе у традиційному нідерландському будинку й мріяла про інший стиль життя.

Сімоне Солаццо та Енн Лейдеккерс / © businessinsider

Сімоне натомість спочатку скептично ставився до цієї ідеї. До переїзду до Нідерландів з Німеччини він працював у сфері технологій і мав стабільний дохід. Однак перспектива брати іпотеку на десятки років його не приваблювала.

Зрештою, після відвідування декількох мінібудинків пара вирішила, що зможе побудувати такий дім самостійно.

Як допоміг ChatGPT

Наприкінці 2024 року вони повідомили родині про своє рішення. Перші два місяці 2025 року пара присвятила плануванню та розробленню проєкту.

Друг Енн, архітектор, допоміг із кресленнями та концепцією будинку. А коли в лютому почалося будівництво, ChatGPT став одним із головних інструментів для пошуку інформації.

За словами Енн, вони зверталися до штучного інтелекту навіть частіше, ніж до відео на YouTube.

Сімоне пояснив, що ChatGPT допомагав ставити правильні запитання та аналізувати різні варіанти рішень.

Пара побудувала дім за допомогою ChatGPT / © businessinsider

Під час будівництва їм потрібно було придбати близько 250 різних матеріалів і деталей. Штучний інтелект допоміг визначити їхню кількість, порядок закупівель і навіть розподіл витрат між партнерами.

Коли штучний інтелект помилявся

Попри користь, ChatGPT не завжди надавав точні відповіді. Сімоне розповів, що під час будівництва доводилося щодня ухвалювати багато рішень, і важливо було бути впевненими у порадах.

Однак після консультацій із другом-архітектором пара зрозуміла, що деякі відповіді штучного інтелекту були неправильними.

Пара побудувала дім за допомогою ChatGPT / © businessinsider

Іноді, коли система не мала точної інформації, вона могла запропонувати помилкове рішення.

Тому пара не покладалася лише на штучний інтелект.

Батько Енн допоміг із проведенням електрики та водопостачання, а їхній друг-архітектор консультував щодо вентиляції та ізоляції.

Пара побудувала дім за допомогою ChatGPT / © businessinsider

Чи можна побудувати будинок лише з ChatGPT

За словами Енн, теоретично побудувати будинок лише за допомогою ChatGPT можливо, але результат навряд чи був би таким самим.

Вона вважає, що без допомоги людей із досвідом будівництво тривало б значно довше.

Сімоне погоджується, що поради фахівців допомогли краще зрозуміти процес і дали більше впевненості під час роботи.

Пара побудувала дім за допомогою ChatGPT / © businessinsider

Саме поєднання технологій і людського досвіду, на їхню думку, стало ключем до успішного будівництва їхнього мінібудинку.

