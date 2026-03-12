Коли в Україні почнуться проблеми з пальним: прогноз експерта

Ціни на пальне в Україні / © ТСН.ua

Станом на березень Україна повністю забезпечена пальним, але у квітні ситуація може бути непростою.

Такий прогноз зробив директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн в інтервʼю для «Новини.LIVE».

За його словами, у світі панує невизначеність щодо пального через війну на Близькому Сході.

«Ніхто не розуміє, що буде далі, куди воно піде. Волатильність просто божевільна: +20% в один день, на наступний день -20%», — описав поточну ситуацію експерт.

Сергій Куюн зазначив, що за таких умов іноземні постачальники та логістичні оператори або заморожують угоди до прояснення ситуації, або штучно роздувають ціни, перекладаючи ризики на кінцевого покупця.

Втім, експерт наголошує, що як тільки сировинні корпорації пройдуть етап адаптації до нових реалій, ціни неминуче повернуться в норму.

При цьому дефіциту пального він не прогнозує, оскільки, за його словами, у світові резервуари переповнені нафтопродуктами.

Ситуація з пальним - останні новини

Раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев попередив, що через вимешене скорочення видобутку нафти на Близькому Сході доведеться буде зменшено виробництво пального, що призведе до його реального дефіциту вже у квітні.

Нардеп пропонував убезпечитися від ризиків і стимулювати укладання довгострокових контрактів на постачання нафтопродуктів ключовими операторами ринку.

Нагадаємо, раніше уряди Японії та Південної Кореї на тлі різкого скорочення постачань нафти з країн Перської затоки ухвалили рішення розпочати вивільнення запасів зі своїх стратегічних резервів.

Тим часом у Данії закликали громадян уникати використання автомобілів, оскільки ціни на нафту продовжують різко зростати на тлі конфлікту на Близькому Сході.