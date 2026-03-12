Кешбек на пальне в Україні: як скористатися програмою та як довго вона діятиме

Пальне / © pixabay.com

В Україні готують новий пакет підтримки для громадян. Держава планує запровадити кешбек на пальне, завдяки якому українці зможуть отримувати частину витрачених коштів назад.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко в Telegram.

За її словами, рішення готується після обговорення з президентом України.

«За результатами обговорення з президентом України готуємо новий пакет підтримки для людей», — зазначила Свириденко.

Який кешбек зможуть отримати українці

Згідно з попередніми умовами програми, громадяни зможуть отримати часткове повернення коштів під час купівлі пального на автозаправних станціях.

Передбачено такі ставки кешбеку:

15% від вартості дизельного пального

10% від вартості бензину

5% від вартості автогазу

Очікується, що програма працюватиме на всіх автозаправних станціях, які приєднаються до ініціативи.

Кешбек на пальне планують нараховувати через державну програму «Національний кешбек». Наразі нею вже користуються близько 9,4 мільйона громадян.

За словами урядовців, програма кешбеку на пальне буде тимчасовою і діятиме до 1 травня.Влада розраховує, що така ініціатива допоможе зменшити фінансове навантаження на українців.

Яка вартість пального в Україні

Станом на ранок 12 березня найбільші мережі автозаправних станцій в Україні залишили ціни на бензин майже без змін, однак дизельне пальне здорожчало.

За даними моніторингу, вартість дизеля зросла на кількох мережах АЗС: на UPG — на 49 копійок, на WOG — на 1 гривню, а на Socar та «Укрнафті» — на 2 гривні.

Середні ціни на пальне на той момент становили: бензин А-92 — 67,74 грн за літр, А-95 — 69,76 грн, А-95+ — 73,62 грн, А-100 — 80,46 грн. Дизельне пальне коштувало в середньому 72,28 грн за літр, автогаз — 42,41 грн.

Ціни на пальне — останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив уряду розробити програму кешбеку для споживачів бензину, дизеля та автогазу. Ініціатива має частково компенсувати витрати українців на пальне на тлі нестабільності світового нафтового ринку.

Глава держави пояснив, що відповідний механізм повинні підготувати Міністерство економіки України та Міністерство енергетики України. За його словами, програма дозволить повернути частину витрат на пальне через систему кешбеку.

До слова, директор Консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн заявив, що передумов для подальшого зростання цін на бензин і дизель в Україні наразі немає.

За його словами, на ринку вже спостерігається зниження гуртових цін на нафтопродукти, а один із великих постачальників відновлює постачання та виконає заплановані обсяги на березень.

Експерт також зазначив, що після початку війни в Ірані ціни на пальне у країнах Європи зросли значно більше, ніж в Україні. Зокрема, в Польщі дизель здорожчав на 21 грн за літр, а в Німеччині — на 23 грн. В Україні ж зростання становило близько 10 грн для дизеля та 6 грн — для бензину.