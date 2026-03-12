Долар може пробити нову психологічну позначку: прогноз фінансиста

Курс валют в Україні. / © Національний банк України

В Україні останні кілька днів спостерігається відчутне послаблення гривні щодо долара. На це є певні причини.

Про це повідомив економіст і фінансист Сергій Фурса в ефірі Ранок.LIVE.

З його слів, послаблення гривні пов’язане із глобальним зміцненням американського долара, а також геополітичною напруженістю у світі. Зокрема, через війну в Ірані. Експерт каже, що долар останніми тижнями різко зміцнився проти валют країн, що розвиваються.

«Якщо до цього долар слабшав, то зараз він „вистрілив“. На ціни до кінця року ми очікуємо курс 45,5 грн. Це близько 3–5% річної девальвації», — висловився експерт.

Курс долара зростає в Україні

Протягом останніх кількох днів відбувалося стрімке зростання американського долара. Зокрема, станом на 12 березня офіційний курс становив 43,97 грн, що на 11 більше, ніж днем раніше. Втім, в обмінниках та в банках його вартість значно вища. В деяких фінустановах курс продажу одного долара досягнув 44,70 грн.

Зауважимо, ще на початку березня експерти вже не радили купувати долари. Адже протягом лютого готівковий долар подешевшав на 10 коп. у продажу і в купівлі. Аналітики прогнозували, що до середини березня малоймовірні значні зміни курсу гривні до долара або євро. Втім, ситуація на Близькому сході внесла свої корективи.