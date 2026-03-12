Скільки років потрібно зберігати квитанції про оплату комуналки

Квитанції рятують від переплат / © УНІАН

Українцям рекомендують зберігати документи за електроенергію, газ, воду та інші житлово-комунальні послуги протягом п’яти років.

Про це пише портал «Безоплатної правничої допомоги».

Юристи наголошують, що збереження платіжних документів — це не формальність, а реальний метод захисту коштів та прав споживача.

Платіжні документи особливо потрібні:

у разі помилок у нарахуваннях після зміни тарифів, коли суми в платіжках невірні

у разі технічних збоїв у базах постачальників, коли інформація про платежі втрачається або відображається неправильно

через людський фактор — неточності працівників або їх недобросовісні дії часто призводять до появи фіктивних боргів

Чи треба зберігати електронні квитанції

Фахівці зазначають, що електронні квитанції, отримані під час онлайн-оплати через банки, мають таку ж юридичну силу, як і паперові. Суди визнають їх як підтвердження оплати.

Важливо, щоб електронний документ містив усі необхідні реквізити:

суму та дату платежу

дані отримувача коштів

підтвердження банку у цифровому форматі

Якщо паперовий документ не має печатки, спеціалісти радять звернутися до банку для отримання офіційного підтвердження з підписом та штампом. Також можна замовити виписку з банку, яка містить усі здійснені платежі за конкретний період.

Раніше повідомлялося, що в Україні змінять правила оплати комунальних послуг. Згідно з новими нормами, на час дії воєнного стану та протягом одного року після його закінчення постраждалі споживачі звільняються від плати за управління багатоквартирним будинком. Ця пільга стосується об’єктів, які були пошкоджені настільки, що їхня подальша експлуатація стала неможливою.