єОселя у 2026 році: як змінилися умови програми купівлі доступного житла

єОселя у 2026 році

Державна програма доступної іпотеки «єОселя» залишається одним із ключових інструментів для придбання житла в Україні. Вона дозволяє українцям отримати іпотечний кредит за значно нижчими відсотковими ставками, ніж на ринку — під 3% або 7% річних.

Програма запрацювала 2022 року і відтоді стала одним із найбільших державних проєктів у сфері житлової політики. Станом на початок 2026 року понад 22 тисячі українських родин вже придбали житло завдяки «єОселі», отримавши кредитів майже на 40 млрд грн.

У цьому матеріалі ТСН.ua розповідаємо, як працює програма, хто може взяти іпотеку та що змінилося у 2026 році.

«єОселя» 2026: умови програми

«єОселя» — це державна програма доступного кредитування житла. Вона реалізується Міністерством економіки та Міністерством цифрової трансформації через ПрАТ «Укрфінжитло».

Її головна мета — допомогти українцям придбати власне житло на пільгових умовах, особливо тим, хто працює у важливих для держави сферах або не має власної нерухомості.

Основні характеристики програми:

ставка — 3% або 7% річних

строк кредиту — до 20 років

пільгова ставка діє перші 10 років

після цього ставка зростає до 6% або 10% залежно від категорії позичальника

мінімальний початковий внесок — від 20%, для молоді може бути від 10%

Кредити за програмою видають близько десяти банків, зокрема «Ощадбанк», «ПриватБанк», «Укргазбанк», Sense Bank, «Таскомбанк», «Глобус Банк» та інші.

Хто може скористатися програмою «єОселя»

Подати заявку можуть громадяни України, які:

старші за 18 років;

мають офіційний дохід і можуть підтвердити платоспроможність;

не мають власного житла або мають житло меншої площі, ніж встановлені нормативи.

Норматив житлової площі становить:

52,5 м² для сім’ї з 1–2 осіб ,

+21 м² на кожного наступного члена сім’ї.

Якщо житло менше цієї норми, людина може претендувати на участь у програмі.

Умови «єОселі» для військових, ВПО, молоді

Пільгові категорії — іпотека під 3%

Найнижча ставка доступна для окремих категорій громадян:

військовослужбовців

працівників сектору безпеки та оборони

медиків

педагогів

науковців

Саме ці категорії становлять значну частину учасників програми. Наприклад, більше половини позичальників — це військові та представники сектору безпеки.

Іпотека під 3% дозволяє суттєво знизити щомісячні платежі, тому попит на цю категорію кредитів залишається найвищим.

Українці без власного житла — іпотека під 7%

Інші громадяни можуть отримати кредит під 7% річних.

Це стосується:

людей без власної нерухомості;

сімей, у яких житло менше встановленої норми;

внутрішньо переміщених осіб;

ветеранів війни.

Для них діють такі умови: мінімальний внесок — від 20%, строк кредиту — до 20 років, але після 10 років ставка зростає до 10%.

Молодь

Для молодих українців програма передбачає більш м’які умови входу.

Зокрема:

мінімальний перший внесок може бути від 10%

ставка — 7% річних

строк кредитування стандартний — до 20 років

Як подати заявку на «єОселю»

Оформлення іпотеки максимально цифровізоване. Подати заявку можна онлайн.

Покроковий процес виглядає так:

Подати заявку через застосунок або сайт «Дія» Дочекатися попереднього рішення банку Обрати житло, яке відповідає умовам програми Надати банку документи Підписати кредитний договір і оформити купівлю житла

Яке житло підходить в «єОселю»

Кредит можна використати для купівлі житла, яке відповідає певним умовам. Для кожної категорії вони різні:

для військовослужбовців та силовиків, медиків, педагогів, науковців та ветеранів: приватний будинок або квартира в будинку, що будується або не старшому за 20 років у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Херсонській областях, в інших областях — не старше за 3 роки

для ВПО — житло не старше за 20 років в усіх регіонах, де працює програма

та інших: приватний будинок або квартира у будинку, що будується або не старшому за 3 роки

Житло, введене в експлуатацію, підлягає обов’язковому страхуванню.

Гранична вартість 1 м² житла не може перевищувати подвійну опосередковану вартість житла за регіонами України, визначену Мінрозвитку. Фактична вартість 1 м² житла не може перевищувати граничну вартість більше ніж на 10 відсотків.

Калькулятор «єОселі»: як порахувати іпотеку

Перед подачею заявки можна скористатися онлайн-калькулятором програми.

Приклад розрахунків доступний на офіційному сайті програми —https://eoselia.diia.gov.ua.

Скористатися калькулятором для власних розрахунків можна на сайтах банків, які надають кредитування за програмою.

Калькулятор дозволяє:

вказати вартість житла

обрати перший внесок

визначити строк кредиту

побачити приблизний щомісячний платіж

Приклад розрахунку

Припустимо:

вартість квартири — 2 000 000 грн

перший внесок — 20% (400 000 грн)

кредит — 1 600 000 грн

ставка — 7%

строк — 20 років

У такому випадку щомісячний платіж може становити приблизно 12–13 тис. грн (точна сума залежить від банку та умов кредитування).

Калькулятор дозволяє зрозуміти, чи буде іпотека посильною для сімейного бюджету.

Як змінилися умови «єОселі» у 2026 році

У 2026 році уряд оновив правила програми, щоб зробити її більш доступною та соціально спрямованою.

Тепер мобілізовані військовослужбовці можуть отримати іпотеку під 3%, як і військові за контрактом. Це рішення зрівняло умови для всіх військових, які захищають країну.

З 2026 року уточнили правила щодо площі та вартості житла. Це зроблено для того, щоб розширити вибір квартир для покупців.

Тепер дозволено:

перевищення нормативної площі до 10% для житла на первинному ринку віком до 3 років;

перевищення вартості квадратного метра до 10% ;

перевищення загальної вартості житла до 10%.

Для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб можуть діяти програми підтримки:

компенсація до 70% першого внеску ;

часткове відшкодування відсотків за кредитом.

Такі механізми допомагають людям, які втратили житло через війну.

Водночас деякі правила стали більш чіткими. Зокрема, уточнили обмеження щодо максимальної площі та вартості житла, яке можна придбати за програмою. Це зроблено для того, щоб державна підтримка була спрямована саме на доступне житло, а не на дорогі об’єкти.

Яке житло купують українці в «єОселю»: статистика

За даними уряду понад 22 260 родин вже придбали житло через програму. Загальна сума кредитів становить близько 40 млрд грн. Загальна площа придбаного житла — 1,4 млн м².

Протягом 2025 року найбільше кредитів у межах програми видали у Київській області — 2 299, Києві — 2 037, у Львівській області — 501 та Івано-Франківській області — 488.

За типом нерухомості: 4881 українець отримав кредит на житло першого продажу, з яких 1499 об’єкти — на стадії будівництва. Крім того, 2888 кредитів видано на придбання житла на вторинному ринку.

Чи вигідна «Оселя» у 2026 році

Програма залишається одним із найвигідніших способів придбати житло в Україні, адже ставки 3–7% річних значно нижчі за стандартні банківські іпотеки.

Втім експерти з нерухомості звертають увагу, що для багатьох українців бар’єром може бути високий початковий внесок — інколи 25–30% вартості житла, що потребує значних заощаджень. Водночас молодь до 25 років може внести лише 10% від вартості житла.

Попри це «єОселя» продовжує залишатися одним із головних механізмів відновлення ринку житла та підтримки українців під час війни.