Дата публікації
Категорія
Астрологія
Три знаки Зодіаку, яким сьогодні дуже важливо виплеснути негативну енергію

День потужної негативної енергетики, яка не найкращим чином позначається навіть на спокійних і психічно врівноважених — не кажучи вже про легко збудливих — людях.

Автор публікації
Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сварки і скандали можуть спалахувати постійно, і далеко не всім вдасться їх уникнути. Виплеснути негатив, що ускладнює життя, можна буде за допомогою активних дій — найкраще, займаючись спортом.

Сьогодні, 12 березня, виплеснути негатив необхідно представникам усіх знаків Зодіаку, але трьом із них бажано зробити це, займаючись спортом.

Овен

Овнам, головна риса яких — запальність, завжди дуже важко втриматися в межах пристойності, але сьогодні це може бути особливо складно. У них є багато різних способів стримати агресію, але сьогодні найкращий із них — заняття спортом, наприклад, бігом на свіжому повітрі.

Рак

Ракам нечасто доводиться боротися з власною агресією, зазвичай вони відбиваються від чужої, але сьогоднішній день стане винятком. Щоб у тримати себе в руках, їм рекомендується зайнятися спортом, який дасть їм змогу заспокоїтися: найдієвішою виявиться йога.

Лев

Для Львів найкращі ліки — заняття у фітнес-клубі, де можна і людей подивитись, і себе показати, а заразом і фізичну форму покращити. Але сьогодні можна не тільки вирушити до спортзалу, а й знайти тренажери на подвір’ї будинку або біля школи, яка розташована поруч, — на свіжому повітрі.

Дата публікації
