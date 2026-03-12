- Дата публикации
Три знака Зодиака, которым сегодня важно выплеснуть негативную энергию
День мощной негативной энергетики, которая не лучшим образом отражается даже на спокойных и психически и уравновешенных — не говоря уже о легко возбудимых — людях.
Ссоры и скандалы могут вспыхивать постоянно, и далеко не всем удастся их избежать. Выплеснуть осложняющий жизнь негатив можно будет при помощи активных действий — лучше всего, занимаясь спортом.
Сегодня, 12 марта, выплеснуть негатив необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них желательно сделать это, занимаясь спортом.
Овен
Овнам, главная черта которых — вспыльчивость, всегда очень трудно удержаться в пределах приличий, но сегодня это может быть особенно сложно. У них сесть много разных способов сдержать агрессию, но сегодня лучший из них — занятия спортом, например, бегом на свежем воздухе.
Рак
Ракам нечасто приходится бороться с собственной агрессией, как правило, они отбиваются от чужой, но сегодняшний день станет исключением. Чтобы у держать себя в руках, им рекомендуется заняться спортом, который позволит им успокоиться: самой действенной окажется йога.
Лев
Для Львов лучшее лекарство — занятия в фитнес-клубе, где можно и людей посмотреть, и себя показать, а заодно и физическую форму улучшить. Но сегодня можно не только отправиться в спортзал, но и найти тренажеры во дворе дома или около находящейся рядом школы — на свежем воздухе.
