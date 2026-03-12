Астролог назвал знаки Зодиака, которые всегда выходят победителями из кризиса

Гороскоп / © Credits

Но далеко не все знают, как выходить из них как минимум без потерь, а как максимум — с выгодой для себя.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые всегда выходят победителями из кризиса.

Скорпион

Скорпионов с полным правом можно сравнить с легендарной птицей Феникс, поскольку из любой передряги они выходят не только не пострадавшими, но и выигравшими, представив окружающим улучшенную версию себя. С ними как будто бы происходит квантовый скачок, который переносит их на новый — более высокий — уровень развития.

Водолей

Водолеев всегда и во всем выручает их способность креативно мыслить и действовать соответствующим образом. Такое редкое и полезное умение они проявляют всегда, но в кризисные моменты еще больше активизируется и позволяет представителям знака рождать и реализовывать идеи, до которых в более спокойное время они бы просто не додумались.

Стрелец

Стрельцы даже в самых сложных случаях остаются оптимистами, которые сначала могут впасть в отчаяние, но потом обязательно приободрятся и найдут что-то хорошее в любом испытании. В результате люди — и обстоятельства, — которые собирались устроить представителем знака «веселую» жизнь, понимают, что их ничем не запугаешь.

