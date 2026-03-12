- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1230
- Время на прочтение
- 1 мин
Иран массированно бьет по странам Персидского залива, ночная атака БпЛА: главные новости ночи 12 марта 2026 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
Трамп заявил о «победе» США в войне с Ираном Читать далее –>
Иран массированно атаковал нефтяные объекты и танкеры стран Персидского залива Читать дальше –>
Ночью враг нанес удар по Харькову БпЛА — Терехов Читать далее –>
В Венгрии оппозиционная Тиса значительно опережает партию Орбана — опрос Читать далее –>
Россия ночью атаковала Украину ударными БПЛА Читать далее –>