Зеленський дістав "карти", але чи переконає це Трампа: як допомога Києва на Близькому Сході вплине на США -The Hill

Україна прагне використати ситуацію навколо Ірану для зміцнення зв’язків з адміністрацією президента Дональда Трампа і демонстрації своїх військових інновацій, оскільки мирні переговори з Росією відсунуті на другий план для США.

Про це пише видання The Hill.

«Нинішній конфлікт на Близькому Сході надає Києву можливість використати свій технологічний досвід, пропонуючи США та їх союзникам у Перській затоці експертів з боротьби з „Шахедами“, — зазначають журналісти.

Водночас допомога України Сполученим Штатам на Близькому Сході не гарантує їй сильнішої підтримки у війні з Росією.

«Можливо, здатність України зробити внесок у збивання іранських безпілотників у Перській затоці знайде відгук у Трампа. Це ніби покаже їм, що в України справді більше „карт“ для впливу на Росію, — сказав заступник директора Програми з питань Росії Фонду захисту демократій Джон Гарді. — Але мені не здається, що підхід Трампа докорінно зміниться».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що українські експерти з перехоплення безпілотників прибудуть на Близький Схід наступного тижня.

5 березня Володимир Зеленський повідомляв, що Україна отримала запит від США про допомогу в захисті від «Шахедів» на Близькому Сході. Він зазначив, що доручив надати необхідні кошти, а також забезпечити присутність українських фахівців, які можуть гарантувати безпеку в регіоні Близького Сходу.

Крім США, кілька країн Перської затоки також виявляють інтерес до українських розробок у сфері протидії безпілотникам, зазначають аналітики.

За даними аналітиків, імовірно, інтерес до таких систем виявляють ОАЕ, Катар і Кувейт. Однак офіційної заяви з цього питання ще не було.

В ISW підкреслюють, що Україна накопичила унікальний досвід протидії іранським безпілотникам. За час повномасштабного вторгнення РФ українські військовослужбовці змогли систематизувати отримані знання і впровадити їх у практику.