ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
51
Час на прочитання
2 хв

Зеленський дістав "карти", але чи переконає це Трампа: як допомога Києва на Близькому Сході вплине на США -The Hill

Київ може допомагати союзникам на Близькому Сході, але водночас має балансувати ці запити з власними потребами на тлі тривалої війни з Росією.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Зеленський і Трамп

Зеленський і Трамп / © Associated Press

Україна прагне використати ситуацію навколо Ірану для зміцнення зв’язків з адміністрацією президента Дональда Трампа і демонстрації своїх військових інновацій, оскільки мирні переговори з Росією відсунуті на другий план для США.

Про це пише видання The Hill.

«Нинішній конфлікт на Близькому Сході надає Києву можливість використати свій технологічний досвід, пропонуючи США та їх союзникам у Перській затоці експертів з боротьби з „Шахедами“, — зазначають журналісти.

Водночас допомога України Сполученим Штатам на Близькому Сході не гарантує їй сильнішої підтримки у війні з Росією.

«Можливо, здатність України зробити внесок у збивання іранських безпілотників у Перській затоці знайде відгук у Трампа. Це ніби покаже їм, що в України справді більше „карт“ для впливу на Росію, — сказав заступник директора Програми з питань Росії Фонду захисту демократій Джон Гарді. — Але мені не здається, що підхід Трампа докорінно зміниться».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що українські експерти з перехоплення безпілотників прибудуть на Близький Схід наступного тижня.

5 березня Володимир Зеленський повідомляв, що Україна отримала запит від США про допомогу в захисті від «Шахедів» на Близькому Сході. Він зазначив, що доручив надати необхідні кошти, а також забезпечити присутність українських фахівців, які можуть гарантувати безпеку в регіоні Близького Сходу.

Крім США, кілька країн Перської затоки також виявляють інтерес до українських розробок у сфері протидії безпілотникам, зазначають аналітики.

За даними аналітиків, імовірно, інтерес до таких систем виявляють ОАЕ, Катар і Кувейт. Однак офіційної заяви з цього питання ще не було.

В ISW підкреслюють, що Україна накопичила унікальний досвід протидії іранським безпілотникам. За час повномасштабного вторгнення РФ українські військовослужбовці змогли систематизувати отримані знання і впровадити їх у практику.

Дата публікації
Кількість переглядів
51
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie