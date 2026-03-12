ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3115
Час на прочитання
1 хв

У квітні українці отримають доплату 1500 грн: кому призначили допомогу

Доплата соціально вразливим категоріям громадян буде одноразовою. Кошти надійдуть на спецрахунки у банках або через Укрпошту.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Соціальні виплати

Соціальні виплати / © ТСН.ua

Майже 13 мільйонів українців у квітні отримають одноразову фінансову допомогу в розмірі 1500 гривень. Виплати будуть призначені для цільової підтримки пенсіонерів та вразливих категорій громадян.

Про це повідомила в четвер, 12 березня, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Хто з українців отримає 1500 грн у квітні

«Доплата 1500 гривень буде спрямована для підтримки найвразливіших категорій — пенсіонери за віком, отримувачі допомоги по інвалідності, малозабезпечені, отримувачі базової соцдопомоги, ВПО, сімʼї з дітьми. Загалом майже 13 млн людей», — наголосила очільниця уряду.

Як зазначила Свириденко, доплата у квітні буде одноразовою. Кошти надійдуть на спецрахунки у банках або через Укрпошту — за вже наявними механізмами, якими люди отримують соціальні виплати.

Для виплат будуть використані кошти чинних бюджетних програм Мінсоцполітики.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив нову програму соціальної підтримки для громадян — спеціальну доплату, яку зможуть отримати мільйони українців.

Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку +20% до соціальних виплат. Йдеться про людей, які проживають, працюють або навчаються у населених пунктах зі статусом гірських.

Дата публікації
Кількість переглядів
3115
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie