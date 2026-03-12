У квітні українці отримають доплату 1500 грн: кому призначили допомогу

Соціальні виплати / © ТСН.ua

Майже 13 мільйонів українців у квітні отримають одноразову фінансову допомогу в розмірі 1500 гривень. Виплати будуть призначені для цільової підтримки пенсіонерів та вразливих категорій громадян.

Про це повідомила в четвер, 12 березня, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Хто з українців отримає 1500 грн у квітні

«Доплата 1500 гривень буде спрямована для підтримки найвразливіших категорій — пенсіонери за віком, отримувачі допомоги по інвалідності, малозабезпечені, отримувачі базової соцдопомоги, ВПО, сімʼї з дітьми. Загалом майже 13 млн людей», — наголосила очільниця уряду.

Як зазначила Свириденко, доплата у квітні буде одноразовою. Кошти надійдуть на спецрахунки у банках або через Укрпошту — за вже наявними механізмами, якими люди отримують соціальні виплати.

Для виплат будуть використані кошти чинних бюджетних програм Мінсоцполітики.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив нову програму соціальної підтримки для громадян — спеціальну доплату, яку зможуть отримати мільйони українців.

Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку +20% до соціальних виплат. Йдеться про людей, які проживають, працюють або навчаються у населених пунктах зі статусом гірських.