У квітні українці отримають доплату 1500 грн: кому призначили допомогу
Доплата соціально вразливим категоріям громадян буде одноразовою. Кошти надійдуть на спецрахунки у банках або через Укрпошту.
Майже 13 мільйонів українців у квітні отримають одноразову фінансову допомогу в розмірі 1500 гривень. Виплати будуть призначені для цільової підтримки пенсіонерів та вразливих категорій громадян.
Про це повідомила в четвер, 12 березня, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Хто з українців отримає 1500 грн у квітні
«Доплата 1500 гривень буде спрямована для підтримки найвразливіших категорій — пенсіонери за віком, отримувачі допомоги по інвалідності, малозабезпечені, отримувачі базової соцдопомоги, ВПО, сімʼї з дітьми. Загалом майже 13 млн людей», — наголосила очільниця уряду.
Як зазначила Свириденко, доплата у квітні буде одноразовою. Кошти надійдуть на спецрахунки у банках або через Укрпошту — за вже наявними механізмами, якими люди отримують соціальні виплати.
Для виплат будуть використані кошти чинних бюджетних програм Мінсоцполітики.
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив нову програму соціальної підтримки для громадян — спеціальну доплату, яку зможуть отримати мільйони українців.
Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку +20% до соціальних виплат. Йдеться про людей, які проживають, працюють або навчаються у населених пунктах зі статусом гірських.