Надбавка 20% до соцвиплат: хто і як може отримати

Українці можуть отримати надбавку +20% до соціальних виплат. Йдеться про людей, які проживають, працюють або навчаються у населених пунктах зі статусом гірських.

Про це повідомляє омбудсман Дмитро Лубінець.

Як відзначається, це право поширюється також на ВПО у випадку, коли фактичне проживання у такій громаді становить понад півроку.

Надбавка 20% до соцвиплат — хто може отримати та який процес

Право на надбавку 20% до соцвиплат отримають люди, які проживають / працюють / навчаються у гірських населених пунктах України, зокрема ВПО. Статус населеного пункту можна перевірити у Переліку гірських населених пунктів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №647.

Йдеться про збільшення пенсій, стипендії та усіх видів державної матеріальної допомоги та грошового забезпечення.

«Щоб з’ясувати можливість її нарахування, насамперед варто звернутися до органу соціального захисту населення за місцем фактичного проживання, територіальної громади або до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП)», — додається у повідомленні.

Згодом слід звертатися:

пенсіонерам — до територіального органу Пенсійного фонду України за місцем проживання для встановлення відповідних доплат;

особам, які працюють — до бухгалтерії підприємства, установи або організації за місцем роботи;

здобувачам освіти — до закладу освіти, у якому вони навчаються.

Якщо надбавку у розмірі 20% не нарахували, відмовили без належного правового обґрунтування або не надали чітких і зрозумілих пояснень, це може свідчити про порушення прав людини. У такому разі варто звернутися до омбудсмана.

Соціальні виплати в Україні: останні новини

Допомогу «єЯсла» 2026 року — 8 тис. грн на місяць, або 12 тис. грн для дітей з інвалідністю — отримують лише батьки дітей 1–3 років, які вийшли на роботу на повний робочий день. Виплату не дадуть тим, хто працює неповний день або дистанційно не на повну ставку, ФОПам, а також прийомним батькам і патронатним вихователям. Кошти можна витрачати лише на послуги догляду за дитиною (садок, няня, додаткові платні послуги в садочках).

Пенсію в Україні можуть призупинити, якщо банківська картка пенсіонера неактивна понад 6 місяців. Щоб цього уникнути, потрібно хоча б раз на пів року здійснити будь-яку операцію по картці. Виплати також можуть зупинити через недостовірні дані в документах, непроходження обов’язкової ідентифікації або проблеми з підтвердженням статусу для людей на ТОТ.