Прибавка 20% к соцвыплатам: кто и как может получить

Соцвыплаты

Украинцы могут получить прибавку +20% к социальным выплатам. Речь идет о проживающих, работающих или обучающихся в населенных пунктах со статусом горных.

Об этом сообщает омбудсман Дмитрий Лубинец.

Как отмечается, это право распространяется также на ВПЛ в случае, когда фактическое проживание в таком обществе составляет более полугода.

Прибавка 20% к соцвыплатам — кто может получить и какой процесс

Право на прибавку 20% к соцвыплатам получат люди, проживающие/работающие/учащиеся в горных населенных пунктах Украины, в частности ВПЛ. Статус населённого пункта можно проверить в Перечне горных населенных пунктов Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины №647.

Речь идет об увеличении пенсий, стипендии и всех видов государственной материальной помощи и денежного довольствия.

«Чтобы выяснить возможность ее начисления, прежде всего, следует обратиться в орган социальной защиты населения по месту фактического проживания, территориальной громаде или в центр предоставления административных услуг (ЦНАП)», — добавляется в сообщении.

Впоследствии следует обращаться:

пенсионерам - в территориальный орган Пенсионного фонда Украины по месту жительства для установления соответствующих доплат;

работающим лицам - в бухгалтерию предприятия, учреждения или организации по месту работы;

соискателям образования — в учебное заведение, в котором они учатся.

Если прибавку в размере 20% не начислили, отказали без надлежащего правового обоснования или не дали четких и понятных объяснений, это может свидетельствовать о нарушении прав человека. В таком случае следует обратиться к омбудсману.

Социальные выплаты в Украине: последние новости

Помощь «Если» в 2026 году — 8 тыс. грн в месяц, или 12 тыс. грн для детей с инвалидностью — получают только родители детей 1–3 лет, которые вышли на работу на полный рабочий день. Выплату не дадут работающим неполный день или дистанционно не на полную ставку, ФЛПам, а также приемным родителям и патронатным воспитателям. Средства можно тратить только на услуги по уходу за ребенком (сад, няня, дополнительные платные услуги в садах).

Пенсию в Украине могут приостановить , если банковская карта пенсионера неактивна более 6 месяцев. Чтобы этого избежать, нужно хотя бы раз в полгода совершить любую операцию по карточке. Выплаты также могут быть остановлены из-за недостоверных данных в документах, непрохождения обязательной идентификации или проблемы с подтверждением статуса для людей на ВТО.