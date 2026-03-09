В Україні жінку змусили повертати державі 250 тис. грн соціальних виплат

Українку змусили повернути соцдопомогу

Тячівський районний суд Закарпатської області виніс вирок місцевій жительці, яка протягом семи років незаконно отримувала державну соціальну допомогу. Жінка систематично вводила в оману органи соцзахисту, приховуючи наявність у сім’ї кількох транспортних засобів та факт купівлі дорогого автомобіля. Тепер вона має повернути державі понад 249 тисяч гривень.

Про це йдеться у вироку суду.

Як працювала схема

Як встановило слідство, історія розпочалася ще у червні 2015 року. Обвинувачена звернулася до Тячівського управління соцзахисту із заявою про призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям. У декларації про майновий стан вона запевнила, що у членів родини немає жодного транспортного засобу.

Насправді за її чоловіком на той момент уже були зареєстровані два мотоцикли — марки «Zhejiang» та «Musstang». Надалі, під час регулярних оновлень документів кожні пів року, жінка продовжувала стверджувати, що сім'я не має майна, яке б перешкоджало отриманню виплат.

Ситуація загострилася 2021 року, коли чоловік обвинуваченої придбав автомобіль Hyundai Santa Fe за 250 000 гривень. За правилами, купівля майна на суму понад 50 тисяч гривень автоматично позбавляє права на таку соціальну допомогу. Проте жінка знову «забула» вказати це у декларації.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Що розповіла обвинувачена

У судовому засіданні жінка свою вину не визнала. Вона стверджувала, що один із мотоциклів чоловік продав без переоформлення документів, а про купівлю іншого транспорту та автомобіля вона нібито «усно повідомляла працівників соцзахисту». За її словами, їй відповідали, що це «не впливає на виплати».

Проте суд поставився до цих свідчень скептично. Співробітники УСЗН пояснили, що відповідальність за достовірність даних несе саме заявник, який підписує декларацію, а перевірка майна проводиться вибірково або за запитами до реєстрів.

Вирок суду

Суд визнав жінку винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство та шахрайство, вчинене повторно).

Рішення суду:

За сукупністю злочинів жінці призначено 2 роки позбавлення волі, проте її звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік. Від покарання за першим епізодом (2015 року) її звільнили через закінчення строків давності (минуло понад 3 роки). Суд повністю задовольнив вимоги прокуратури. Жінка зобов’язана виплатити державі 249 547 гривень 24 копійки. Для забезпечення виплати боргу суд залишив під арештом автомобіль Ford Ecosport, який зараз належить засудженій.

Нагадаємо, в Івано-Франківську засудили «екстрасенску», яка використовуючи психологічний тиск, змусила неповнолітню дівчину віддати всі сімейні золоті прикраси та 20 тисяч доларів США для вигаданого «обряду очищення».