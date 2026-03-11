ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
427
2 хв

Пік потепління попереду: синоптик назвав дати, коли чекати на максимум тепла

Синоптик наголошує, що справжній тепловий пік в Україні ще попереду - очікується до +17°.

Олена Капнік
Білка.

Білка. / © Unsplash

Україну накрила надзвичайно тепла і нетипова для березня погода. Вже до вихідних температура повітря випереджатиме кліматичну норму на цілий місяць. Втім, це не аномалія, а дія антициклону, який охопив більшу частину Євразії.

Про це розповів керівник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань в коментарі «Телеграф».

З його слів, синоптичну ситуацію над більшою частиною Євразії визначає потужний блокувальний антициклон «KONRAD». Він займає колосальну територію та формує масштабну область високого тиску протяжністю понад 5 тис. км. Саме цей антициклон, наголошує синоптик, забезпечує стійку, суху погоду на більшій частині континенту.

Постигань каже, що завдяки адвекції середземноморського тепла середньодобові температури сягають 4–6°. Ці показники відповідають показникам кінця березня.

Втім, справжній тепловий пік ще попереду. Вже 11–13 березня стане відчутніше тепліше. Вдень очікується +12–17°. Щонайменше до 20 березня суттєвих опадів не прогнозується.

«Але це не про завершення опалювального сезону чи про літній одяг. На календарі середина березня і весняне тепло оманливе, а морози у цей період — не аномалія», — наголосив Постригань.

З його слів, температурний фон випереджатиме кліматичну норму на 6–7°, але нічні морози збережуться. За такої погоди розвиток повені та водопілля не буде стрімким, що є позитивним сигналом для регіонів у долинах річок.

Нагадаємо, раніше синоптики «Укргідрометцентрі» дали попередній прогноз про погоду в березні. за попередніми даними, у регіонах температура повітря та кількість опадів відповідатимуть нормі.

Водночас синоптик Іван Семиліт каже: попри підвищення температури, березень ще може здивувати сніговою погодою. Він пояснив, що перший місяць весни є перехідним, а тому коливання і погодні гойдалки можливі.

