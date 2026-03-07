Що зірки нам пророкують: гороскоп на 9–15 березня 2026 року

Гороскоп на 9–15 березня 2026 року / © Associated Press

Перші дні відчуваються як перехідний простір. Меркурій усе ще ретроградний, і думки можуть йти колами, повертаючи до старих запитань. Це час, коли краще не поспішати з висновками: інформація надходить фрагментами, а інтуїція працює сильніше, ніж логіка, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Емоційне тло м’яке, але нестабільне. Можуть спливати незавершені розмови, старі ідеї або внутрішні сумніви. Усе це — підготовка до більш чіткого етапу.

Від 13 березня, 11:30 (gmt+2) Білий Місяць входить у знак Діви на 7 місяців. Від цього моменту загальне психологічне тло змінює тональність. Білий Місяць у Діві приносить відчуття чистоти, ладу і внутрішнього вирівнювання.

Білий Місяць у Діві допомагає побачити, що дійсно важливе, а що — зайвий шум. Він посилює інтуїтивну здатність розрізняти корисне від непотрібного, істинне від надуманого.

Від 13 березня багато хто відчує, що легше структурувати плани, повертатися до дисципліни, піклуватися про здоров’я і побут. Це світлий, очищувальний вплив, який допомагає зібратися.

15 березня відбудеться з’єднання ретроградного Меркурія з Марсом. Тому до кінця тижня енергія стає різкішою і динамічнішою. Це дає різкість у словах, емоційні висловлювання, надмірну імпульсивність. У багатьох людей з’являється прагнення різко висловити те, що давно накопичувалося. А також повернутися до конфліктів або тем, які здавалися закритими.

Але у цього аспекта є і сильний бік: він допомагає побачити, де ви витрачали енергію даремно і що потребує рішучого перегляду. Чудовий час для внутрішньої чесної розмови із собою. З’єднання Меркурія з Марсом змушує назвати речі своїми іменами і переглянути підходи.

ОВЕН

Попереду тиждень уважної та відповідальної роботи. Це час внутрішнього налаштування, чесності та повернення до себе — без ілюзій. Керівники та підприємці мають навести лад у колективі та переглянути ефективність роботи команди. Імовірно, діяльність деяких працівників уже давно викликала сумніви, проте замінити їх раніше не було можливості. Тепер настав час виправити минулі недоліки, внести необхідні зміни та, за потреби, розпрощатися з тими, хто не приносить користі справі.

ТЕЛЕЦЬ

Цікавою особливістю тижня стане повернення людей, з якими контакти нещодавно перервалися. Особливо уважно поставтеся до інформації, що надходить від колег і підлеглих. Намагайтеся спиратися не тільки на довіру, а й на ретельну перевірку фактів. Фінансова ситуація видається доволі сприятливою. Доходи надходитимуть регулярно, а загальний рівень надходжень може помітно збільшитися. Окрім звичних джерел заробітку, можливе повернення старих боргів.

БЛИЗНЯТА

Меркурій — ваш управитель, рухається ретроградно, тому багато професійних процесів просуваються повільніше, ніж зазвичай, і супроводжуються затримками. У цьому є і позитивний бік — з’явиться можливість спокійно проаналізувати ситуацію і внести потрібні корективи. Службовці можуть зіткнутися із залаштунковими інтригами в робочому середовищі, проте підтримку надасть керівництво, що допоможе стабілізувати становище. Також можливі розмови про нову роботу або підвищення на поточному місці.

РАК

Намагайтеся краще зрозуміти переживання і потреби близької людини, а вона, зі свого боку, виявить готовність іти назустріч. Водночас від вас вимагатиметься більше гнучкості та терпіння. Іноді розумніше поступитися і зайняти спокійнішу позицію, ніж наполягати на своєму. Ця порада однаково корисна і для подружжя, і для закоханих. Вони можуть спробувати відновити співпрацю. Ви будете готові до діалогу, однак варто пам’ятати про ризик залежності від не надто надійних партнерів і зберігати обережність.

ЛЕВ

В особистій сфері помітні позитивні зміни. Але багато представників вашого знака будуть повністю поглинуті організаційними та господарськими завданнями. Про серйозне просування вперед поки що говорити рано — зараз важливо довести до кінця вже розпочаті справи. Керівники й підприємці зможуть повернутися до давніх питань, пов’язаних із нерухомістю. В одних випадках ітиметься про продаж об’єктів, в інших — про проєкти, спрямовані на розширення бізнесу.

ДІВА

Для реалізації ваших планів може знадобитися участь партнерів, що мають фінансові ресурси і серйозний професійний потенціал. Переговори можуть тривати майже весь березень і завершитися лише у квітні. Це пов’язано з ретроградним рухом Меркурія (ваш управитель), що часто призводить до затримок і повторного обговорення одних і тих самих питань. Приводів для занепокоєння немає — прискорити події однаково не вдасться, зате підсумок виявиться цілком сприятливим.

ТЕРЕЗИ

Люди з минулого можуть стати надійними помічниками. Контакти з колегами з інших міст і країн складаються доволі успішно. Не є винятком поява ідей щодо запуску проєктів за межами вашого регіону — особливо перспективною може стати третя декада березня і наступний квітень. У службовців у цей час увага може переключитися на сімейні та побутові справи. Дехто вирішить узяти відпустку або кілька вихідних, щоб спокійно зайнятися особистими питаннями.

СКОРПІОН

Фінансові теми займуть значну частину періоду, проте ключова роль у грошових питаннях може належати діловим партнерам. У деяких ситуаціях матеріальну підтримку надасть чоловік або близькі родичі. В особистій сфері також зросте кількість побутових завдань. Можливі операції з нерухомістю — продаж, оренда, капітальний ремонт. Ці процеси розпочалися раніше, а в березні можуть перейти у вирішальну фазу. Подружжя, яке перебуває у процесі розлучення, може почати розподіляти майно, насамперед житло.

СТРІЛЕЦЬ

Багато хто задумається про зміни в місці проживання — від переїзду до нового житла до масштабніших планів, пов’язаних з іншим містом або країною. Подружжя і партнери зможуть спільно вирішити господарські питання, виявляючи терпіння і взаємну підтримку. Після тривалих обговорень цілком імовірне досягнення домовленостей. Якщо виникне потреба матеріально підтримати близьку людину, зробіть це без вагань — подяка і тепла реакція не змусять на себе чекати.

КОЗОРІГ

У професійній сфері тиждень може виявитися не надто результативним. У цей час нерідко виникають перенесення зустрічей, затримки в справах і відсутність потрібних людей. Робочі процеси можуть іти повільніше, ніж зазвичай, тому період більше підходить для відпочинку, саморозвитку та спілкування з близькими. Тим, хто звик активно працювати за будь-яких обставин, усе ж таки вдасться знайти застосування своїм силам. Наприклад, можна зайнятися налагодженням контактів із партнерами з інших міст або країн.

ВОДОЛІЙ

Доведеться повернутися до активної роботи, до того ж завдання можуть виявитися цікавими і перспективними. Керівники та підприємці зможуть зустрітися з колишніми колегами і співробітниками, обговорюючи формування нової команди. До неї можуть увійти як нові фахівці, так і перевірені люди з минулого. Тим, хто замислюється про переїзд або відкриття бізнесу за межами свого регіону, корисно використовувати цей період для спокійних неформальних зустрічей і зміцнення ділових зв’язків.

РИБИ

Бажання потішити близьких або дозволити собі зайві закупи може призвести до перевищення звичного бюджету. Особливо варто уникати імпульсивних витрат. Оптимальним рішенням стане заздалегідь складений фінансовий план і суворе дотримання його. Люди, які перебувають у шлюбі, приділятимуть багато уваги дітям. Можливі зустрічі з дітьми, які живуть в іншому місті або навіть країні. Багато хто вирушить у поїздку і зможе провести час яскраво і приємно. Однак, краще обирати вже знайомі напрямки.