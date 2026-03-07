Что звезды нам пророчат: гороскоп на 9-15 марта 2026 года

Гороскоп на 9-15 марта 2026 года / © Associated Press

Первые дни ощущаются как переходное пространство. Меркурий всё ещё ретроградный, и мысли могут идти кругами, возвращая к старым вопросам. Это время, когда лучше не спешить с выводами: информация приходит фрагментами, а интуиция работает сильнее, чем логика, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Эмоциональный фон мягкий, но нестабильный. Могут всплывать незавершённые разговоры, старые идеи или внутренние сомнения. Всё это — подготовка к более чёткому этапу.

С 13 марта, 11:30 (gmt+2) Белая Луна входит в знак Девы на 7 месяцев. С этого момента общий психологический фон меняет тональность. Белая Луна в Деве приносит ощущение чистоты, порядка и внутреннего выравнивания.

Белая Луна в Деве помогает увидеть, что действительно важно, а что — лишний шум. Она усиливает интуитивную способность различать полезное от бесполезного, истинное от надуманного.

С 13 марта многие почувствуют, что легче структурировать планы, возвращаться к дисциплине, заботиться о здоровье и быте. Это светлое, очищающее влияние, которое помогает собраться.

15 марта произойдет соединение ретроградного Меркурия с Марсом. Поэтому к концу недели энергия становится более резкой и динамичной. Это дает резкость в словах, эмоциональные высказывания, излишнюю импульсивность. У многих людей появляется стремление резко высказать то, что давно копилось. А также вернуться к конфликтам или темам, которые казались закрытыми.

Но у этого аспекта есть и сильная сторона: он помогает увидеть, где вы тратили энергию впустую, и что требует решительного пересмотра. Прекрасное время для внутреннего честного разговора с собой. Соединение Меркурия с Марсом заставляет назвать вещи своими именами и пересмотреть подходы.

ОВЕН

Впереди неделя внимательной и ответственной работы. Это время внутренней настройки, честности и возвращения к себе — без иллюзий. Руководителям и предпринимателям предстоит навести порядок в коллективе и пересмотреть эффективность работы команды. Вероятно, деятельность некоторых сотрудников уже давно вызывала сомнения, однако заменить их раньше не было возможности. Теперь пришло время исправить прошлые недочёты, внести необходимые изменения и, при необходимости, расстаться с теми, кто не приносит пользы делу.

ТЕЛЕЦ

Интересной особенностью недели станет возвращение людей, с которыми контакты недавно прервались. Особенно внимательно отнеситесь к информации, поступающей от коллег и подчинённых. Полагайтесь не только на доверие, но и на тщательную проверку фактов. Финансовая ситуация выглядит достаточно благоприятной. Доходы будут поступать регулярно, а общий уровень поступлений может заметно увеличиться. Помимо привычных источников заработка возможен возврат старых долгов.

БЛИЗНЕЦЫ

Меркурий — ваш управитель, движется ретроградно, поэтому многие профессиональные процессы продвигаются медленнее обычного и сопровождаются задержками. В этом есть и положительная сторона — появится возможность спокойно проанализировать ситуацию и внести нужные коррективы. Служащие могут столкнуться с закулисными интригами в рабочей среде, однако поддержку окажет руководство, что поможет стабилизировать положение. Также возможны разговоры о новой работе или повышении на текущем месте.

РАК

Постарайтесь лучше понять переживания и потребности близкого человека, а он, в свою очередь, проявит готовность идти навстречу. При этом от вас потребуется больше гибкости и терпения. Иногда разумнее уступить и занять более спокойную позицию, чем настаивать на своём. Этот совет одинаково полезен и для супругов, и для влюблённых. Они могут попытаться восстановить сотрудничество. Вы будете готовы к диалогу, однако стоит помнить о риске зависимости от не слишком надёжных партнёров и сохранять осторожность.

ЛЕВ

В личной сфере заметны позитивные перемены. Но многие представители вашего знака будут полностью поглощены организационными и хозяйственными задачами. О серьёзном продвижении вперёд пока говорить рано — сейчас важно довести до конца уже начатые дела. Руководители и предприниматели смогут вернуться к давним вопросам, связанным с недвижимостью. В одних случаях речь пойдёт о продаже объектов, в других — о проектах, направленных на расширение бизнеса.

ДЕВА

Для реализации ваших планов может понадобиться участие партнёров, обладающих финансовыми ресурсами и серьёзным профессиональным потенциалом. Переговоры могут продолжаться почти весь март и завершиться лишь в апреле. Это связано с ретроградным движением Меркурия (ваш управитель), что часто приводит к задержкам и повторному обсуждению одних и тех же вопросов. Поводов для беспокойства нет — ускорить события всё равно не получится, зато итог окажется вполне благоприятным.

ВЕСЫ

Люди из прошлого могут стать надежными помощниками. Контакты с коллегами из других городов и стран складываются достаточно успешно. Не исключено появление идей о запуске проектов за пределами вашего региона — особенно перспективной может стать третья декада марта и последующий апрель. У служащих в это время внимание может переключиться на семейные и бытовые дела. Некоторые решат взять отпуск или несколько выходных, чтобы спокойно заняться личными вопросами.

СКОРПИОН

Финансовые темы займут значительную часть периода, однако ключевая роль в денежных вопросах может принадлежать деловым партнёрам. В некоторых ситуациях материальную поддержку окажет супруг или близкие родственники. В личной сфере также возрастёт количество бытовых задач. Возможны операции с недвижимостью — продажа, аренда, капитальный ремонт. Эти процессы начались ранее, а в марте могут перейти в решающую фазу. Супруги, находящиеся в процессе развода, могут приступить к разделу имущества, прежде всего жилья.

СТРЕЛЕЦ

Многие задумаются о переменах в месте жительства — от переезда в новое жильё до более масштабных планов, связанных с другим городом или страной. Супруги и партнеры смогут совместно решить хозяйственные вопросы, проявляя терпение и взаимную поддержку. После длительных обсуждений вполне вероятно достижение договорённостей. Если возникнет необходимость материально поддержать близкого человека, сделайте это без колебаний — благодарность и тёплая реакция не заставят себя ждать.

КОЗЕРОГ

В профессиональной сфере неделя может оказаться не слишком результативной. В это время нередко возникают переносы встреч, задержки в делах и отсутствие нужных людей. Рабочие процессы могут идти медленнее обычного, поэтому период больше подходит для отдыха, саморазвития и общения с близкими. Тем, кто привык активно работать при любых обстоятельствах, всё же удастся найти применение своим силам. Например, можно заняться налаживанием контактов с партнёрами из других городов или стран.

ВОДОЛЕЙ

Придётся вернуться к активной работе, причём задачи могут оказаться интересными и перспективными. Руководители и предприниматели смогут встретиться с бывшими коллегами и сотрудниками, обсуждая формирование новой команды. В неё могут войти как новые специалисты, так и проверенные люди из прошлого. Тем, кто задумывается о переезде или открытии бизнеса за пределами своего региона, полезно использовать этот период для спокойных неформальных встреч и укрепления деловых связей.

РЫБЫ

Желание порадовать близких или позволить себе лишние покупки может привести к превышению привычного бюджета. Особенно стоит избегать импульсивных трат. Оптимальным решением станет заранее составленный финансовый план и строгое следование ему. Люди, состоящие в браке, будут уделять много внимания детям. Возможны встречи с детьми, живущими в другом городе или даже стране. Многие отправятся в поездку и смогут провести время ярко и приятно. Однако, лучше выбирать уже знакомые направления.