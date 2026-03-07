Взяла пример с Виктории Бекхэм: Стелла Маккартни презентовала особенную вещь на подиуме

Стелла Маккартни / © Associated Press

Британский дизайнер Стелла Маккартни представила на подиуме во время Недели моды коллекцию своего именного бренда на сезон осень-зима 2026-2027. Однако наибольшую реакцию во время шоу привлекла простая белая майка, но с особым принтом: «Мой папа — рок-звезда».

Эта вещь стала прямой отсылкой к происхождению женщины, ведь Стелла — дочь легенды музыки Пола Маккартни и фотографа, активистки за права животных Линды Истман. Она росла среди звезд и музыки, ведь отец является одним из The Beatles.

Модель демонстрирует майку с надписью во время показа коллекции дизайнера Стеллы Маккартни / © Associated Press

Эта ироничная майка является своеобразной демонстрацией того, что Стелла Маккартни настоящая непо-бейби, однако она тоже добилась в жизни значительного успеха.

На показе Стеллу пришел поддержать ее отец Пол Маккартни и его жена Нэнси Шевелл. Они сидели на почетных местах в первом ряду.

Пол Маккартни и его жена Нэнси Шевелл на показе Стеллы / © Getty Images

Однако подобная идея с надписью совсем не нова, ведь в 2023 году дизайнер Виктория Бекхэм выпустила футболку с надписью «У моего папы был „Роллс-Ройс“, которая была ироничным ответом на шутки, которые заполнили Сеть после выхода документального сериала о ее муже Дэвиде.

© Instagram Виктории Бекхэм

В одной из серий она рассказывала о своем детстве, утверждая, что ее семья была из «рабочего класса». Услышав это из соседней комнаты в интервью жены вмешался Дэвид, попросил ее отвечать честно, а затем спросил, на какой машине отец отвозил ее в школу. После непродолжительного спора Виктория призналась, что в те годы ее отец имел «Роллс-Ройс».