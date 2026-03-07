- Дата публикации
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
- 136
- 2 мин
Взяла пример с Виктории Бекхэм: Стелла Маккартни презентовала особенную вещь на подиуме
Дизайнер отдала дань уважения своему известному отцу во время показа коллекции.
Британский дизайнер Стелла Маккартни представила на подиуме во время Недели моды коллекцию своего именного бренда на сезон осень-зима 2026-2027. Однако наибольшую реакцию во время шоу привлекла простая белая майка, но с особым принтом: «Мой папа — рок-звезда».
Эта вещь стала прямой отсылкой к происхождению женщины, ведь Стелла — дочь легенды музыки Пола Маккартни и фотографа, активистки за права животных Линды Истман. Она росла среди звезд и музыки, ведь отец является одним из The Beatles.
Эта ироничная майка является своеобразной демонстрацией того, что Стелла Маккартни настоящая непо-бейби, однако она тоже добилась в жизни значительного успеха.
На показе Стеллу пришел поддержать ее отец Пол Маккартни и его жена Нэнси Шевелл. Они сидели на почетных местах в первом ряду.
Однако подобная идея с надписью совсем не нова, ведь в 2023 году дизайнер Виктория Бекхэм выпустила футболку с надписью «У моего папы был „Роллс-Ройс“, которая была ироничным ответом на шутки, которые заполнили Сеть после выхода документального сериала о ее муже Дэвиде.
В одной из серий она рассказывала о своем детстве, утверждая, что ее семья была из «рабочего класса». Услышав это из соседней комнаты в интервью жены вмешался Дэвид, попросил ее отвечать честно, а затем спросил, на какой машине отец отвозил ее в школу. После непродолжительного спора Виктория призналась, что в те годы ее отец имел «Роллс-Ройс».