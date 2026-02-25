Что звезды нам пророчат: гороскоп на март 2026 года

Гороскоп на март 2026 года / © Associated Press

Планетарные энергии заставляют нас пересматривать цели, идеалы и внутренние опоры. До 20 марта ритм жизни замедляется, погружая в размышления, возвраты к прошлому и необходимость переосмыслить сказанное, задуманное и начатое ранее. Март не столько о стремительном движении вперёд, сколько о внутренней перенастройке, о поиске глубинного смысла происходящего, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Месяц развивается волнообразно: сначала — погружение в водную стихию Рыб, затем — пробуждение огня Овна после Весеннего Равноденствия.

2 марта в 16:15 по киевскому времени Марс входит в знак Рыбы до 9 апреля 22:36. Воин погружается в воды чувств и интуиции, и привычная прямолинейность действий уступает место внутренним импульсам, вдохновению и состраданию. Сила проявляется через способность доверять течению жизни, действовать мягко, вдохновляться творчеством и следовать внутреннему зову души. В этот период мы живём в режиме «плыть по течению, но осознанно».

3 марта в 12:34 лунное затмение происходит лунное затмение в 13° Девы — событие, которое подсвечивает тему порядка, здоровья, работы и внутренней дисциплины. Затмение словно показывает, где иллюзии мешали видеть реальность, где чрезмерный контроль препятствовал естественному течению жизни, и где пришло время отпустить перфекционизм ради живого и настоящего опыта.

Затмение в Деве высвечивает темы порядка, здоровья, границ, эффективности. Оно показывает, что требует корректировки, где накопился хаос, а где — чрезмерный контроль. Это точка разворота, когда мы видим, что нужно отпустить, а что — перестроить.

Уже 4 марта напряжение затмения смягчается гармоничным аспектом: Венера образует секстиль с Уран, принося неожиданные симпатии, вдохновение, творческие всплески и желание освежить отношения. Это момент лёгкости, когда судьба может подарить приятные сюрпризы, новые знакомства или необычные эстетические открытия. День, когда можно увидеть ситуацию под новым углом.

5 марта Солнце формирует тригон с ретроградным Юпитер, открывая окно оптимизма и внутренней поддержки. Даже несмотря на ретроградные процессы, появляется ощущение, что всё происходящее имеет смысл и ведёт к расширению понимания. Это аспект мудрого доверия жизни, когда прошлый опыт становится источником силы.

Юпитер ретроградный — значит, удача приходит через прошлое, незавершённые идеи, старые связи. Многие почувствуют мягкую поддержку и расширение возможностей.

6 марта в 12:46 по киевскому времени Венера перемещается по знаку Овна до 30 марта 19:00. С этого момента до 30 марта отношения становятся более прямыми, страстными. После мягкости Рыб — это резкий, но бодрящий переход. Возникает желание действовать в любовной сфере, проявлять инициативу, говорить о желаниях открыто и честно. В отношениях усиливается страсть, но одновременно возрастает риск поспешных решений.

7 марта приносит важную точку переосмысления: соединение Солнца с ретроградным Меркурием в 13:02, запуская новый информационный и ментальный цикл. Инсайты помогают увидеть знакомые ситуации под новым углом. В тот же день соединение Венеры с Нептуном усиливает романтичность, мечтательность и идеализацию, создавая атмосферу тонких чувств, вдохновения и глубокой эмоциональной восприимчивости.

8 марта Венера в соединении с Сатурном. Аспект проверяет чувства на прочность, обнажает страхи близости, поднимает темы ответственности и зрелости в отношениях. А также помогает определить границы, понять, что важно в отношениях, а что — иллюзия. Остается только то, что действительно имеет ценность.

13 марта в 11:30 Белая Луна входит в знак Девы, мягко направляя внимание к исцелению, заботе о теле, внутренней чистоте и служению. Это время, когда маленькие ежедневные действия могут стать духовной практикой, а порядок во внешнем мире помогает восстановить гармонию внутри.

Середина месяца становится более напряжённой. 15 марта соединение ретроградного Меркурия с Марсом может проявляться вспыльчивостью в словах, спорами и поспешными решениями. Мысли ускоряются, но ясности может не хватать, поэтому важно беречь энергию и не поддаваться импульсивным реакциям.

18 марта Венера приносит двойственную атмосферу: квадрат Венеры к ретро Юпитеру усиливает эмоциональные крайности, склонность к излишествам и переоценке ожиданий, тогда как секстиль Солнца с Ураном открывает пространство внезапных озарений, освобождения и желания перемен.

20 марта Солнце входит в знак Овна в 16:46 и наступает Весеннее Равноденствие. Этот момент означает астрологический Новый год. Энергия месяца меняет направление: от водной глубины — к огненной активности. Начинается период пробуждения, ясности, инициативы. Мир словно делает глубокий вдох, открывая пространство для новых начинаний.

21 и 22 марта гармоничный тригон Марса с ретро Юпитером возвращает уверенность и внутреннюю поддержку, а Меркурий, замедляясь, разворачивается в директное движение. Мысли проясняются, решения становятся более осознанными, и появляется ощущение, что туман постепенно рассеивается.

22 марта Солнце в соединении с Нептуном. День высокой чувствительности, вдохновения, мистического восприятия. Интуиция усиливается, границы между внутренним и внешним становятся тоньше. Это день тонких переживаний, вдохновения и глубоких внутренних озарений, когда важно слушать не разум, а сердце.

25 марта — Солнце в соединении с Сатурном — момент ответственности, структурирования и материализации. Аспект помогает оформить мечты в конкретные цели и почувствовать, на чём действительно можно строить будущее.

26 марта — Солнце в секстиле с Плутоном. День осознания внутренней силы, трансформации, возможности влиять на события. Многие люди ощущают себе в ресурсном состоянии, обретают психологическую устойчивость.

30 марта Венера входит в знак Тельца в 19:00 и отношения, финансы, удовольствие, творчество входят в более стабильную, чувственную, гармоничную фазу. Это мягкое завершение месяца, которое приносит спокойствие и ощущение опоры. После эмоциональных бурь и переоценок приходит потребность в стабильности, телесной радости, красоте и надёжности. Любовь становится спокойнее, глубже и ощутимее, а жизнь постепенно возвращает вкус простых удовольствий.