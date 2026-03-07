Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 9–15 березня

Гроші / © Associated Press

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає.

Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток. Тож на кого ж чекає фінансовий успіх цього тижня — від 9 до 15 березня?

Овен

Тиждень сприятливий для будь-яких фінансових операцій, але особливу увагу необхідно звернути на операції з нерухомістю — вдалим буде як продаж наявного житла, так і купівля нового.

Телець

Досягти всіх поставлених на цей час цілей — як професійного, так і фінансового характеру — вдасться тільки тим, хто чергуватиме режим праці та відпочинку: втома й емоційне вигорання — погані союзники.

Близнята

Час активно діяти поки що не настав, зате не тільки можна, а й потрібно складати професійні плани на майбутнє, у результаті вдасться розв’язати будь-які — зокрема й ризиковані — фінансові питання.

Рак

Перш ніж розпочати реалізацію нових планів, потрібно вдало завершити всі розпочаті раніше справи, інакше представникам знака за них просто не заплатять, що негативно позначиться на бюджеті.

Лев

Успішними будуть тільки ті представники знака, які зможуть діяти, не сумніваючись ні у своїх силах, ні в правильності поставленої професійної — і, як наслідок, фінансової мети.

Діва

Розпочинаючи нову — таку, що має серйозні фінансові перспективи, — справу, в жодному разі не можна поспішати: якщо ретельно не прорахувати всі нюанси і тонкощі своїх дій, можна замість прибутку отримати збитки.

Терези

Успіх у всіх сферах діяльності — включно з фінансовою — буде супроводжувати тільки тих, хто зможе знайти золоту середину між професійним та особистим життям, не допускаючи перекосу в жоден бік.

Скорпіон

Найголовніше, що потрібно зробити в цей момент представникам знака, це визначитися з пріоритетами в професійній і фінансовій сфері, відсіявши всі малозначущі завдання, які тільки заберуть час і сили.

Стрілець

Зірки радять представникам знака провести невеликий експеримент, відмовившись від щоденних — але водночас не необхідних — закупів: кількість зекономлених коштів може їх вразити.

Козоріг

Хочуть того представники знака чи ні, але зірки рекомендують їм перенести центр тяжіння з матеріального на духовний складник їхнього життя, подумавши про те, що в ньому існують не тільки фінансові радощі.

Водолій

Якщо перспективні професійні та творчі ідеї не зійдуть на представників знака згори, їм варто зайнятися їхньою генерацією — будучи втіленими в життя в цей час, вони принесуть солідний дохід.

Риби

Матеріальні проблеми, що дошкуляли представникам знака останнім часом, цього тижня можуть розв’язатися нібито за помахом чарівної палички, без будь-яких — навіть незначних — зусиль з їхнього боку.

