- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 128
- Время на прочтение
- 3 мин
Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 9 — 15 марта
Финансы играют немаловажную — а порой и первостепенную — роль в жизни каждого из нас.
Гороскоп финансов на 9-15 марта
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 9 по 15 марта?
Овен
Неделя благоприятна для любых финансовых операций, но особое внимание необходимо обратить на операции с недвижимостью — удачной будет как продажа имеющегося в наличии жилья, так и покупка нового.
Телец
Достичь всех поставленных на это время целей — как профессионального, так и финансового свойства — удатся только тем, кто будет чередовать режим труда и отдыха: усталость и эмоциональное выгорание — плохие союзники.
Близнецы
Время активно действовать пока не пришло, зато не только можно, но и нужно составлять профессиональные планы на будущее, в результате удастся решить любые — в том числе, и раскованные — финансовые вопросы.
Рак
Прежде чем приступить к реализации новых планов, нужно благополучно завершить все начатые ранее дела, в противном случае предстаивтелям знака з них просто не заплатят, что негативно отразится на бюджете.
Лев
Успешными будут только те представители знака, которые смогут действовать, не сомневаясь ни в своих силах, ни в правильности поставленной профессинальной — и, как следствие — финансовой цели.
Дева
Начиная новое — имеющее серьезные финансовые перспективы — дело, ни в коем случае нельзя торопиться: если тщательно не просчитать все нюансы и тонкости своих действия, можно вместо прибыли получить убытки.
Весы
Успех во всех сферах деятельности — включая финансовую — будет сопутствовать только тем, кто сможет найти золотую середину между профессиональной и личной жизнью, е допуская перекоса ни в одну сторону.
Скорпион
Самое главное, что нужно сделать в данный момент представителям знака, это определиться с приоритетами в профессиональной и финансовой сфере, отсеяв все малозначительные задачи, которые только отнимут время и силы.
Стрелец
Звезды советуют предстаивтелям знака провести небольшой эксперимент, отказавшись от ежедневных — но при этом не являющихся необходимыми — покупок: количество сэкономленных средств может их поразить.
Козерог
Хотят того представители знака или нет, но звезды рекомендуют им перенести центр тяжести с материальной на духовную составляющую их жизни, подумав о том, что в ней существуют не только финансовые радости.
Водолей
Если перспективные профессиональные и творческие идеи не снизойдут на представителей знака с вверху, им стоит заняться их генерацией — будучи воплощенными в жизнь в это время, они принесут солидный доход.
Рыбы
Материальные проблемы, досаждавшие представителям знака в последнее время, на этой неделе могут решиться как будто бы по взмаху волшебной палочки, без каких-либо — даже незначительных — усилий с их стороны.
Читайте также:
Астролог назвал три знака, для которых март 2026 года будет гармоничным и удачным
Год Осла по зороастрийскому календарю: что ждет нас после весеннего равноденствия 21 марта
Астролог назвала три знака, для которых весна 2026 года будет особенной