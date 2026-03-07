Деньги / © Associated Press

Гороскоп финансов на 9-15 марта

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 9 по 15 марта?

Овен

Неделя благоприятна для любых финансовых операций, но особое внимание необходимо обратить на операции с недвижимостью — удачной будет как продажа имеющегося в наличии жилья, так и покупка нового.

Телец

Достичь всех поставленных на это время целей — как профессионального, так и финансового свойства — удатся только тем, кто будет чередовать режим труда и отдыха: усталость и эмоциональное выгорание — плохие союзники.

Близнецы

Время активно действовать пока не пришло, зато не только можно, но и нужно составлять профессиональные планы на будущее, в результате удастся решить любые — в том числе, и раскованные — финансовые вопросы.

Рак

Прежде чем приступить к реализации новых планов, нужно благополучно завершить все начатые ранее дела, в противном случае предстаивтелям знака з них просто не заплатят, что негативно отразится на бюджете.

Лев

Успешными будут только те представители знака, которые смогут действовать, не сомневаясь ни в своих силах, ни в правильности поставленной профессинальной — и, как следствие — финансовой цели.

Дева

Начиная новое — имеющее серьезные финансовые перспективы — дело, ни в коем случае нельзя торопиться: если тщательно не просчитать все нюансы и тонкости своих действия, можно вместо прибыли получить убытки.

Весы

Успех во всех сферах деятельности — включая финансовую — будет сопутствовать только тем, кто сможет найти золотую середину между профессиональной и личной жизнью, е допуская перекоса ни в одну сторону.

Скорпион

Самое главное, что нужно сделать в данный момент представителям знака, это определиться с приоритетами в профессиональной и финансовой сфере, отсеяв все малозначительные задачи, которые только отнимут время и силы.

Стрелец

Звезды советуют предстаивтелям знака провести небольшой эксперимент, отказавшись от ежедневных — но при этом не являющихся необходимыми — покупок: количество сэкономленных средств может их поразить.

Козерог

Хотят того представители знака или нет, но звезды рекомендуют им перенести центр тяжести с материальной на духовную составляющую их жизни, подумав о том, что в ней существуют не только финансовые радости.

Водолей

Если перспективные профессиональные и творческие идеи не снизойдут на представителей знака с вверху, им стоит заняться их генерацией — будучи воплощенными в жизнь в это время, они принесут солидный доход.

Рыбы

Материальные проблемы, досаждавшие представителям знака в последнее время, на этой неделе могут решиться как будто бы по взмаху волшебной палочки, без каких-либо — даже незначительных — усилий с их стороны.

