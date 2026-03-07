Бохо, романтика і багато рюшей: бренд Chloé представив колекцію осінь‑зима 2026–2027

Показ Chloé осіньзима 2026-2027 / © Associated Press

На подіумі традиційно для цього бренду було багато бохо-естетики: довгі шари рюшів і легкі сукні з воланами створювали ефект водоспаду текстур і кольорів.

Свіжий погляд креативної директорки поєднав вишукану жіночність із нотками брутальної естетики, адже також вона продемонструвала на подіумі плащі‑кейпи, широкоплечі блейзери та грубі шкіряні чоботи.

Цей показ — не просто чергова колекція, а сучасна поема про свободу стилю, де м’які жіночні силуети зустрічають нетривіальні рішення, романтику та богемний стиль. Chloé знову доводить: мода — це не про правила, а про характер і настрій, про свободу стилю, простту і витонченість, які роблять кожну річ бажаною частиною гардеробу.

