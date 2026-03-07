Картопля / © pixabay.com

Молода картопля дуже просто та швидко готується. Страви з неї підійдуть для повсякденного меню або святкового столу. Її можна запекти з олією, часником та зеленню, можна додати будь-які приправи.

Молода картопля в соєвому соусі з кунжутом

Інгредієнти:

500 г молодої картоплі

3 столові ложки соєвого соусу

1 столова ложка цукру

2 столові ложкі оливкової олії

2 зубчики часнику

1 ч. л. тертого імбиру

коріандр, сіль до свого смаку

бальзамічний оцет та кунжут для подання

Спосіб приготування

Вимийте картоплю та наріжте її невеликими кубиками. Обсмажте її на сковороді на сильному вогні під кришкою, періодично струшуючи сковорідку близько 15 хвилин або до золотистості.

У мисці змішайте соєвий соус, цукор, спеції, тертий часник та імбир. Додайте цю суміш до готової картоплі та перемішайте все добре. Залишіть на вогні ще на пару хвилин, щоб заправка ввібралася.

Перекладіть картоплю на тарілку, збризкайте бальзамічним оцтом і посипте кунжутом.

