Як приготувати форшмак: найкращі перевірені рецепти на будь-який смак

форшмак

Чому форшмак так називається

Форшмак — це одна з найвідоміших страв єврейської кухні, яка представляє собою паштет або холодну закуску з подрібненого оселедця. Хоча сьогодні ми знаємо його переважно як рибну страву, його історія значно складніша та цікавіша.

Назва страви має німецьке походження. Слово Vorschmack буквально означає «передсмак» або «закуска» (від німецьких слів vor — перед, та schmack — смак).

Це пояснює призначення страви: її традиційно подавали на стіл першою, щоб збудити апетит перед основними гарячими стравами.

Форшмак — класичний рецепт

Якщо ви шукаєте ідеальний рецепт, спробуйте саме цей варіант, він виходить збалансованим за смаком та дуже приємним за текстурою.

Що знадобиться для приготування

Оселедець — 2 шт.

Варені яйця — 2 шт.

Кисле яблуко (найкраще сорту Семеренко) — 1 шт.

Маленька цибулина — 1 шт.

Вершкове масло (заздалегідь дістаньте з холодильника) — 70–90 г

Біла булочка — 1 шт.

Трохи молока для замочування.

Покрокове приготування

Спершу потрібно обробити оселедець. Очистьте його від нутрощів, зніміть шкірку та відділіть філе. Обов’язково перевірте, щоб не залишилося дрібних кісточок. Підготовлене філе наріжте дуже дрібними кубиками (саме нарізання, а не використання блендера, надає страві класичної структури).

З булочки зріжте всі скоринки — нам потрібен лише м’якуш. Залийте його молоком на кілька хвилин, щоб він повністю розм’як.

Яблуко почистьте від шкірки та натріть на дрібній тертці. Так само на дрібній тертці натріть відварені яйця та цибулю. Завдяки цьому форшмак матиме однорідну, майже паштетну консистенцію.

Добре відтисніть булочку від молока та додайте її до риби. Туди ж відправте натерті яйця, яблуко, цибулю та м’яке вершкове масло.

Ретельно перемішайте масу до однорідності. Готову закуску найкраще подавати на підсмаженому чорному хлібі або грінках.

Форшмак з оселедця з плавленим сиром та картоплею

Це один із найпопулярніших домашніх рецептів, де замість булки використовують відварену картоплю, що робить страву ситнішою.

Інгредієнти

Оселедець (слабосолоний) — 1 шт.

Картопля відварена — 1 шт.

Яйця варені — 2 шт.

Цибуля ріпчаста — 1 шт.

Плавлений сирок (вершковий) — 1 шт. (90 г)

Вершкове масло — 50 г

Оцет або лимонний сік — 0,5 ч. л.

Приготування

Усі інгредієнти пропускають через м’ясорубку або подрібнюють блендером до стану пасти. Завдяки плавленому сиру та картоплі текстура виходить дуже густою та ніжною. У кінці додають краплю оцту для легкої кислинки.

Форшмак з оселедця з морквою (класичний «Рудий» форшмак)

Морква надає страві приємного солодкуватого присмаку та гарного золотистого відтінку. Цей варіант часто готують без додавання хліба.

Інгредієнти

Філе оселедця — 250 г

Морква відварена — 1 шт. (велика)

Яйця варені — 2 шт.

Масло вершкове — 100 г

Цибуля зелена — декілька пір’їн (для подачі)

Чорний мелений перець — за смаком

Приготування

Оселедець, варену моркву та яйця дрібно січуть ножем (або перетирають). Додають розм’якшене масло та чорний перець. Морква у цьому рецепті замінює яблуко, балансуючи солоність риби своєю природною солодкістю. Перед подачею страву обов’язково охолоджують у холодильнику протягом години.

Ось класичний рецепт єврейського запеченого форшмаку (його ще називають «гарячим»). Ця страва суттєво відрізняється від холодної закуски, адже за текстурою вона нагадує ніжне рибне суфле або запіканку.

Запечений форшмак по-єврейськи

Інгредієнти

Оселедець (слабосолоний) — 2 шт.

Картопля (відварена в мундирі) — 3–4 шт.

Цибуля ріпчаста — 2 шт.

Сметана (жирна) — 3 ст. л.

Яйця сирі — 2 шт.

Вершкове масло — 50 г

Сухарі панірувальні — 1 ст. л.

Чорний перець — за смаком

Приготування

Оселедець очистьте від шкіри та кісток, зробивши чисте філе. Відварену картоплю почистьте. Цибулю дрібно наріжте та злегка обсмажте на вершковому маслі до м’якості (вона не повинна сильно підсмажитися).

Пропустіть філе оселедця, картоплю та обсмажену цибулю через м’ясорубку (бажано двічі) або ретельно перебийте блендером до однорідної маси.

Відокремте білки від жовтків. Жовтки додайте до рибної маси разом зі сметаною та перцем. Білки збийте в міцну піну і дуже обережно, за допомогою лопатки, вмішайте в основну масу, щоб вона залишилася повітряною.

Форму для запікання щедро змастіть маслом і присипте панірувальними сухарями. Викладіть масу у форму, розрівняйте поверхню. Зверху можна покласти кілька маленьких шматочків вершкового масла для рум’яної скоринки.

Відправте у розігріту до 180°C духовку на 20–30 хвилин. Форшмак має піднятися і стати золотавим.

Подають таку страву гарячою, часто з відвареною картоплею або просто як самостійну страву.