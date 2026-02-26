Рецепт коржів на сковороді

Коли хочеться чогось домашнього, поживного та швидкого, ці коржі стануть справжнім порятунком. Завдяки поєднанню ніжного тіста на кефірі та ситної начинки така страва цілком може замінити повноцінну вечерю або стати чудовим сніданком для всієї родини.

Що знадобиться для приготування

Інгредієнти для еластичного тіста:

Борошно пшеничне — 500 г

Кефір (краще жирністю 3,2%) — 400 мл

Олія — 2 ст. л.

Сіль і розпушувач — по 1 ч. л.

Інгредієнти для начинки:

Картопля — 800 г

Сир адигейський — 400 г

Сметана — 2 ст. л.

Вершкове масло — 6 ст. л. (2 у начинку та 4 — для змащування готових виробів)

Як приготувати

Готуємо начинку. Відваріть очищену картоплю в підсоленій воді до повної готовності. Злийте воду та ретельно розімніть овоч у пюре. Адигейський сир натріть на тертці або подрібніть за допомогою блендера, після чого додайте його до картоплі. Туди ж покладіть дві ложки вершкового масла та сметану. Якщо потрібно, досоліть суміш за смаком і добре перемішайте.

Замішуємо тісто. У глибокій мисці з’єднайте кефір, сіль і розпушувач. Поступово всипайте просіяне борошно, додаючи олію під час замішування. Тісто має вийти м’яким. Розділіть готову масу на однакові порційні шматочки.

Формуємо коржі. Кожну кульку тіста розкачайте у плаский млинець. У центр викладіть щедру порцію начинки. Зберіть краї тіста догори, формуючи своєрідний «мішечок», щільно защипніть його та обережно притисніть рукою або качалкою, щоб знову отримати плаский коржик.

Смажимо до золотої скоринки. Розігрійте суху сковороду (олію додавати не потрібно). Викладайте коржі спочатку швом донизу. Обсмажуйте з обох боків до появи рум’яних цяток. Кожен гарячий виріб обов’язково змастіть вершковим маслом — це зробить їх неймовірно ніжними.

Ця випічка залишається смачною навіть після охолодження, хоча найкраще смакує саме гарячою.