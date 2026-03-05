- Дата публікації
-
- Категорія
Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 466
- Час на прочитання
- 1 хв
93-річна жінка тиждень прожила із мертвим сином: моторошні подробиці
Жінка тиждень перебувала у зачиненій квартирі без їжі та води поруч із тілом сина, який раптово помер від інфаркту. Завдяки родичам за кордоном та злагодженій роботі правоохоронців і волонтерів місії «Проліска», жінку вдалося врятувати та вивезти до спеціалізованого пансіонату на Житомирщині.
Поліцейський спецпідрозділ «Білий янгол» провів складну евакуацію з прифронтового Нікополя. Правоохоронці врятували 93-річну пані Раїсу, яка через немічність стала заручницею трагічних обставин.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Жінка перебувала під опікою сина, але він раптово помер від інфаркту. Оскільки пані Раїса не могла самостійно пересуватися, вона залишилася без їжі та води у зачиненому помешканні. Лише за тиждень, коли син перестав виходити на зв’язок, родичі з-за кордону забили на сполох.
Знайомі родини виламали двері та виявили жінку у вкрай важкому стані. Спершу нею опікувалися сусіди, проте старенька потребувала госпіталізації. Поліцейські «Білого янгола» доправили її до медзакладу, а згодом, спільно з волонтерами гуманітарної місії «Проліска», вивезли до безпечного регіону.
Наразі пані Раїса забезпечена доглядом і проживає у спеціалізованому пансіонаті на Житомирщині.
