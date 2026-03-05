93-річна жінка тиждень прожила із мертвим сином: моторошні подробиці

Літню жінку евакуювали на Житомирщину

Реклама

Поліцейський спецпідрозділ «Білий янгол» провів складну евакуацію з прифронтового Нікополя. Правоохоронці врятували 93-річну пані Раїсу, яка через немічність стала заручницею трагічних обставин.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Жінка перебувала під опікою сина, але він раптово помер від інфаркту. Оскільки пані Раїса не могла самостійно пересуватися, вона залишилася без їжі та води у зачиненому помешканні. Лише за тиждень, коли син перестав виходити на зв’язок, родичі з-за кордону забили на сполох.

Реклама

Знайомі родини виламали двері та виявили жінку у вкрай важкому стані. Спершу нею опікувалися сусіди, проте старенька потребувала госпіталізації. Поліцейські «Білого янгола» доправили її до медзакладу, а згодом, спільно з волонтерами гуманітарної місії «Проліска», вивезли до безпечного регіону.

Наразі пані Раїса забезпечена доглядом і проживає у спеціалізованому пансіонаті на Житомирщині.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 новини 5 березня. Удари по Затоці! «Бавовна» в Саратові! Близький Схід у вибухах!