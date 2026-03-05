- Дата публикации
93-летняя женщина неделю прожила с мертвым сыном: жуткие подробности
Женщина неделю находилась в закрытой квартире без еды и воды рядом с телом сына, который внезапно умер от инфаркта. Благодаря родственникам за рубежом и слаженной работе правоохранителей и волонтеров миссии "Пролиска", женщину удалось спасти и вывезти в специализированный пансионат на Житомирщине.
Полицейское спецподразделение «Белый ангел» провело сложную эвакуацию из прифронтового Никополя. Правоохранители спасли 93-летнюю Раису, которая из-за немощности стала заложницей трагических обстоятельств.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Женщина находилась под опекой сына, но он внезапно умер от инфаркта. Поскольку Раиса не могла самостоятельно передвигаться, она осталась без еды и воды в закрытом помещении. Только через неделю, когда сын перестал выходить на связь, родственники из-за границы забили тревогу.
Знакомые семьи выломали дверь и обнаружили женщину в крайне тяжелом состоянии. Сначала ею занимались соседи, однако старушка нуждалась в госпитализации. Полицейские «Белого ангела» доставили ее в медучреждение, а затем, совместно с волонтерами гуманитарной миссии «Пролиска», вывезли в безопасный регион.
Сейчас госпожа Раиса обеспечена уходом и проживает в специализированном пансионате на Житомирщине.
