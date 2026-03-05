93-летняя женщина неделю прожила с мертвым сыном: жуткие подробности

Пожилую женщину эвакуировали на Житомирщину

Полицейское спецподразделение «Белый ангел» провело сложную эвакуацию из прифронтового Никополя. Правоохранители спасли 93-летнюю Раису, которая из-за немощности стала заложницей трагических обстоятельств.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Женщина находилась под опекой сына, но он внезапно умер от инфаркта. Поскольку Раиса не могла самостоятельно передвигаться, она осталась без еды и воды в закрытом помещении. Только через неделю, когда сын перестал выходить на связь, родственники из-за границы забили тревогу.

Знакомые семьи выломали дверь и обнаружили женщину в крайне тяжелом состоянии. Сначала ею занимались соседи, однако старушка нуждалась в госпитализации. Полицейские «Белого ангела» доставили ее в медучреждение, а затем, совместно с волонтерами гуманитарной миссии «Пролиска», вывезли в безопасный регион.

Сейчас госпожа Раиса обеспечена уходом и проживает в специализированном пансионате на Житомирщине.

