ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
53
Час на прочитання
1 хв

Солоні сирники з зеленню — рецепт смачного сніданку для всієї родини

Якщо ви думали, що сирники — це тільки солодке задоволення з джемом або медом, помиляєтеся. Солоні сирники з зеленню відкривають зовсім інший смаковий всесвіт: ніжна текстура та аромат свіжої зелені — ідеальний варіант для сніданку чи бранчу.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
солоні сирники Instagram.com/tastystories.feed

солоні сирники Instagram.com/tastystories.feed / © Instagram

Сирники — класика української кухні, але сучасні рецепти дозволяють поєднувати традиції та гастрономічні експерименти. Якщо раніше ви були впевнені, що солоні сирники — не для вас, ця версія з пармезаном та свіжою зеленню змінить вашу думку. Вони ідеально підходять до сніданку у комбінації з крем-сиру, червоної риби та оливок, і додають столу стильний гастрономічний шик. Як їх правильно приготувати розповіли на сторінці Tasty Stories.

Інгредієнти

Для сирників

  • кисломолочний сир 600 г

  • яйця 2 шт.

  • борошно (залежно від вологості сиру) 3-4 ст. л

  • твердий сир (моцарела чи пармезан) 100 г

  • кріп 4 гілочки

  • петрушка 4 гілочки

  • сіль

Для подачі

  • крем-сир

  • червона риба

  • оливки

  • зелень

Приготування

  1. З’єднуємо сир із яйцями та сіллю, перебиваємо занурним блендером до однорідності.

  2. Додаємо борошно, почніть з 3 ст. л і перемішуємо. Якщо маса добре ліпиться, більше борошна не потрібно.

  3. Додаємо натертий сир і дрібно нарізану зелень.

  4. Формуємо сирники вологими руками, щоб маса не прилипала.

  5. Смажимо на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки. Для особливого аромату використовуйте масло гхі.

  6. Подаємо гарячими з крем-сиром, червоною рибою, оливками та додатковою зеленню.

Солоні сирники з зеленню — це гастрономічне відкриття для тих, хто любить експериментувати на кухні. Вони ідеально підходять як для швидкого сніданку, так і для стильного бранчу з друзями.

Дата публікації
Кількість переглядів
53
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie