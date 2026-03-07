- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 53
- Час на прочитання
- 1 хв
Солоні сирники з зеленню — рецепт смачного сніданку для всієї родини
Якщо ви думали, що сирники — це тільки солодке задоволення з джемом або медом, помиляєтеся. Солоні сирники з зеленню відкривають зовсім інший смаковий всесвіт: ніжна текстура та аромат свіжої зелені — ідеальний варіант для сніданку чи бранчу.
Сирники — класика української кухні, але сучасні рецепти дозволяють поєднувати традиції та гастрономічні експерименти. Якщо раніше ви були впевнені, що солоні сирники — не для вас, ця версія з пармезаном та свіжою зеленню змінить вашу думку. Вони ідеально підходять до сніданку у комбінації з крем-сиру, червоної риби та оливок, і додають столу стильний гастрономічний шик. Як їх правильно приготувати розповіли на сторінці Tasty Stories.
Інгредієнти
Для сирників
кисломолочний сир 600 г
яйця 2 шт.
борошно (залежно від вологості сиру) 3-4 ст. л
твердий сир (моцарела чи пармезан) 100 г
кріп 4 гілочки
петрушка 4 гілочки
сіль
Для подачі
крем-сир
червона риба
оливки
зелень
Приготування
З’єднуємо сир із яйцями та сіллю, перебиваємо занурним блендером до однорідності.
Додаємо борошно, почніть з 3 ст. л і перемішуємо. Якщо маса добре ліпиться, більше борошна не потрібно.
Додаємо натертий сир і дрібно нарізану зелень.
Формуємо сирники вологими руками, щоб маса не прилипала.
Смажимо на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки. Для особливого аромату використовуйте масло гхі.
Подаємо гарячими з крем-сиром, червоною рибою, оливками та додатковою зеленню.
Солоні сирники з зеленню — це гастрономічне відкриття для тих, хто любить експериментувати на кухні. Вони ідеально підходять як для швидкого сніданку, так і для стильного бранчу з друзями.