Сирники — класика української кухні, але сучасні рецепти дозволяють поєднувати традиції та гастрономічні експерименти. Якщо раніше ви були впевнені, що солоні сирники — не для вас, ця версія з пармезаном та свіжою зеленню змінить вашу думку. Вони ідеально підходять до сніданку у комбінації з крем-сиру, червоної риби та оливок, і додають столу стильний гастрономічний шик. Як їх правильно приготувати розповіли на сторінці Tasty Stories.

Інгредієнти

Для сирників

кисломолочний сир 600 г

яйця 2 шт.

борошно (залежно від вологості сиру) 3-4 ст. л

твердий сир (моцарела чи пармезан) 100 г

кріп 4 гілочки

петрушка 4 гілочки

сіль

Для подачі

крем-сир

червона риба

оливки

зелень

Приготування

З’єднуємо сир із яйцями та сіллю, перебиваємо занурним блендером до однорідності. Додаємо борошно, почніть з 3 ст. л і перемішуємо. Якщо маса добре ліпиться, більше борошна не потрібно. Додаємо натертий сир і дрібно нарізану зелень. Формуємо сирники вологими руками, щоб маса не прилипала. Смажимо на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки. Для особливого аромату використовуйте масло гхі. Подаємо гарячими з крем-сиром, червоною рибою, оливками та додатковою зеленню.

Солоні сирники з зеленню — це гастрономічне відкриття для тих, хто любить експериментувати на кухні. Вони ідеально підходять як для швидкого сніданку, так і для стильного бранчу з друзями.