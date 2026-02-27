Рецепт сирників, які не "пливуть" на пательні

сирники / © Credits

Ідеальні сирники — це баланс текстури, температури та правильних інгредієнтів. І найчастіше проблема не у рецепті, а в одній деталі, яка все змінює. Блогер Gleb Repich розповів, що ви, швидше за все, робите одну й ту саму помилку. Тож розповімо вам, як приготувати сирники з ідеальною формою, золотистою скоринкою та ніжною серединкою, без зайвих складнощів.

Інгредієнти кисломолочний сир 500 г борошно 7 ст. л цукор 4 ст. л ванільний цукор 3 г сіль дрібка яєчний жовток 1 шт. вершкове масло

Приготування

Змішуємо сир, борошно, цукор, ванільний цукор і сіль. Додаємо лише жовток. Ретельно перемішуємо до однорідності. Маса має бути пластичною, не липкою, такою, що тримає форму. Якщо тісто надто м’яке, додайте 1 ложку борошна, проте не переборщіть, бо надлишок зробить сирники твердими. Щоб отримати однакові, акуратні сирники, сформуйте з тіста щільну «ковбаску». Наріжте її рівними шматочками. Злегка приплюсніть кожен шматочок і надайте ідеальної круглої форми. Сирники найкраще смажити на вершковому маслі. Сковорода повинна бути добре розігріта, але не надто гаряча. Смажте на середньому вогні. Не перевертати занадто рано, дайте утворитися скоринці. Приблизний час — 3–4 хв з кожного боку.

Подавання

з густим грецьким йогуртом і ягодами

додайте мед або кленовий сироп

посипте цукровою пудрою

зробіть солону версію з йогуртовим соусом і зеленню.

Сирники — це база, яка легко адаптується під настрій.

Ідеальні сирники — це не магія, а точність. Один маленький нюанс, а саме, прибрати білок, здатен повністю змінити результат. Ви отримаєте ті самі круглі, високі, рум’яні сирники, які мають такий вигляд, ніби їх щойно подали у модному міському ресторані.