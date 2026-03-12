Що потрібно зробити деяким пенсіонерам до 1 квітня 2026 року: важливе попередження

Ідентифікація пенсіонерів

Реклама

Пенсіонерам-переселенцям і тим, хто живе в окупації, потрібно терміново подати дані до 1 квітня 2026 року.

Згідно з постановою Кабінету міністрів України № 126 від 3 лютого 2026 року, термін подавання важливих даних подовжено лише до 1 квітня. Якщо до цього часу не надати необхідні підтвердження, нарахування пенсій буде призупинено автоматично.

Розповідаємо, що саме потрібно зробити, кому це обов’язково та як пройти процедуру за кілька хвилин, не виходячи з дому.

Реклама

Головна вимога: потрібно підтвердити відсутність виплат від РФ

Основна зміна, запроваджена урядом на початку цього року, стосується перевірки подвійних виплат. Держава має переконатися, що пенсіонер не отримує фінансову допомогу від країни-агресорки. Ця вимога обов’язкова для двох категорій громадян:

Осіб, які наразі перебувають у населених пунктах на тимчасово окупованих територіях. Пенсіонерів, які виїхали з цих територій на підконтрольну Україні частину або за кордон.

У чому різниця між ідентифікацією і підтвердженням

Часто виникає плутанина між двома різними процесами. Ідентифікація — це підтвердження того, що ви живі та особисто користуєтеся своєю карткою. Це загальна вимога для всіх ВПО «першої хвилі». Натомість нова вимога до 1 квітня — це подавання заяви-декларації про те, що ви не берете російську пенсію. Якщо ви вже підтвердили свою особу через відеозв’язок, але не заповнили спеціальну графу про неотримання виплат від РФ, не поставили відповідну позначку в документах, ваші виплати можуть опинитися під загрозою.

Як швидко надати дані: покрокова інструкція

Пенсійний фонд України передбачив кілька способів подавання цієї інформації.

Дистанційно через вебпортал ПФУ

Це найпростіший метод, доступний з будь-якої точки світу:

Реклама

Авторизуйтеся на вебпорталі електронних послуг ПФУ за допомогою «Дії.Підпис» або КЕП (кваліфікованого електронного підпису).

У головному меню перейдіть до розділу «Дистанційне інформування».

Знайдіть пункт, де йдеться про неотримання виплат від органів пенсійного забезпечення РФ, і поставте біля нього позначку.

Збережіть зміни. Після цього фахівець фонду автоматично отримає ваше повідомлення.

Особистий візит або відеозв’язок

Якщо у вас немає можливості скористатися порталом, ви можете звернутися до сервісного центру ПФУ особисто. Ті, хто перебуває в окупації або за кордоном і ще не пройшов загальну ідентифікацію, можуть записатися на відеоконференцію. Під час онлайн-спілкування працівник ПФУ зафіксує ваші відповіді, що одночасно підтвердить і особу, і відсутність сторонніх виплат.

Що буде, якщо ігнорувати повідомлення

Затримка або ігнорування цієї вимоги призведе до того, що від 1 квітня 2026 року рахунки будуть заблоковані для нарахувань. Для тих, хто вже має заборгованість через неоформлену вчасно ідентифікацію, виплати не поновляться, доки в системі не з’явиться позначка про відсутність виплат від агресора.

Пенсіонерам, які зараз перебувають за кордоном, також нагадують — ви можете засвідчити факт свого перебування у дипломатичній установі України, що також буде враховано Пенсійним фондом.