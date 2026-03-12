Валентина Хамайко шокувала історією зникнення 7-річного сина: "Телефонували до поліції"

Валентина Хамайко та її син Андрій / © instagram.com/valentinakhamaiko

Реклама

Ведуча “Сніданку з 1+1” Валентина Хамайко розповіла про емоційний ранок, коли довелося шукати її 7-річного сина та навіть звертатися по допомогу до поліції.

Цієї історією, яка, на щастя, закінчилась гепіендом, знаменитість поділилася в Instagram. Вона говорить, що ранок розпочався з того, що Андрійко пішов вигулювати собак, про що попередив маму, яка готувала сніданок. Коли всі зібралися за столом, то помітили відсутність хлопчика. На нього почекали, але він так і не з'явився. Ведуча зізнається, що почала панікувати й одразу побігла шукати сина.

”Усі за столом… Андрія немає… Перші розмови, що якось довго гуляє і досі не повернувся Ми — я, чоловік і Михайло — вже бігаємо лісом з криками Андрію!” — пригадує вона.

Реклама

Пошуки не давали результатів, тож чоловік Валентини Хамайко зателефонував до поліції та залишив заяву про зникнення сина. Поки правоохоронці їхали на виклик, подружжя продовжувало далі прочісувати місцевість. Аж тут обізвався сам Андрійко.

Син Валентини Хамайко Андрій / © instagram.com/valentinakhamaiko

“Я вже прокручую в голові, у якому одязі він вийшов, щоб описувати, і згадую, де по селу є камери, що могли б зафіксувати дитину… Ми бігаємо, прочісуючи ліс, озеро, дамбу, ферму з криками Андрію! І тут раптом він озивається і за звуком — десь біля будинку!" — ділиться ведуча.

Виявилося, весь цей час Андрійко перебував в авто та грав в ігри. Річ у тім, що в електрокарів у режимі паркування є така опція. Тож поки батьки та брат бігали його шукати, хлопчик, нічого не підозрюючи, грав в ігри. Валентина Хамайко говорить, що після цього інциденту машину замикатиме.

“У Андрійка немає телефона, і я не хочу його купувати, частково через що буде ниття “закачай ігри!” Але він хлопець хитрий і знайшов ігри в моїй машині… Виявляється, в електрокарів є така опція, коли вони стоять у режимі паркування. І весь час, коли ми бігали лісом і його шукали, він сидів у машині і грався. Відтепер машину зачинятиму”, — каже ведуча.

Реклама

До речі, поліцейські на виклик таки приїхали, щоб пересвідчитися, що з хлопчиком усе гаразд. Також вони сфотографували його з табличкою, на якій був напис, що він знайшовся.