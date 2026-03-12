Lida Lee у сльозах прокоментувала свою алкогольну залежність: "Боялась залишатися сама"

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Українська співачка Lida Lee, вона ж Лідія Скорубська, вперше прокоментувала свою алкогольну залежність.

Ще 2024 року подейкували, що в артистки проблеми з алкоголем. Тоді Lida Lee прямих коментарів не давала, але натякала, що дійсно не все гаразд. І ось на проєкті "Що ДаLee" виконавиця вирішила поставити остаточну крапку. Співачка визнала, що дійсно мала проблеми з алкоголем. Зловживати міцними напоями знаменитість почала на тлі того, що розійшлась із бойфрендом, втратила роботу і війна теж наклала свій відбиток. Емоційний стан Lida Lee серйозно погіршився. Вона вважала, що всіх підвела та ні з чим не впоралась.

"Я хочу поставити певну крапку, бо я про це не говорила. Я не готова була до цього. У моєму житті був період, коли келих вина переріс у дещо більше. Я вийшла зі стосунків, в яких була дуже довго, у мене не було роботи, війна. У мене було враження, що я всіх підвела, що я не впоралась, що на мене поклали багато надій, а я їх не виконала. Я боялась залишатися сама, бо мені було страшно з собою", - коментує артистка.

Lida Lee / © скриншот з відео

Згадуючи той період, Lida Lee не може стримати сліз. Виконавиця говорить, що алкогольна залежність для неї – це слабкість, а вона ж вважала себе сильною. Врешті, артистка зрозуміла, що негайно необхідно щось змінювати. Співачка пройшла лікування та змогла позбутися залежності.

"Пляшка для мене — це дно, яке я пробиваю. Для мене це слабкість була, а найжахливіше для мене було визнати, що я слабка, бо я все життя була сильна", - додає артистка.

Нагадаємо, нещодавно Lida Lee ділилась шокувальною історією зі свого життя. Артистка здивувала, як на початку музичної кар'єри одна продюсерка вимагала в неї видалити ребра.