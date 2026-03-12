ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
358
Час на прочитання
2 хв

Lida Lee у сльозах прокоментувала свою алкогольну залежність: "Боялась залишатися сама"

Артистка також розкрила, що спровокувало виникнення цієї проблеми.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Lida Lee

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Українська співачка Lida Lee, вона ж Лідія Скорубська, вперше прокоментувала свою алкогольну залежність.

Ще 2024 року подейкували, що в артистки проблеми з алкоголем. Тоді Lida Lee прямих коментарів не давала, але натякала, що дійсно не все гаразд. І ось на проєкті "Що ДаLee" виконавиця вирішила поставити остаточну крапку. Співачка визнала, що дійсно мала проблеми з алкоголем. Зловживати міцними напоями знаменитість почала на тлі того, що розійшлась із бойфрендом, втратила роботу і війна теж наклала свій відбиток. Емоційний стан Lida Lee серйозно погіршився. Вона вважала, що всіх підвела та ні з чим не впоралась.

"Я хочу поставити певну крапку, бо я про це не говорила. Я не готова була до цього. У моєму житті був період, коли келих вина переріс у дещо більше. Я вийшла зі стосунків, в яких була дуже довго, у мене не було роботи, війна. У мене було враження, що я всіх підвела, що я не впоралась, що на мене поклали багато надій, а я їх не виконала. Я боялась залишатися сама, бо мені було страшно з собою", - коментує артистка.

Lida Lee / © скриншот з відео

Lida Lee / © скриншот з відео

Згадуючи той період, Lida Lee не може стримати сліз. Виконавиця говорить, що алкогольна залежність для неї – це слабкість, а вона ж вважала себе сильною. Врешті, артистка зрозуміла, що негайно необхідно щось змінювати. Співачка пройшла лікування та змогла позбутися залежності.

"Пляшка для мене — це дно, яке я пробиваю. Для мене це слабкість була, а найжахливіше для мене було визнати, що я слабка, бо я все життя була сильна", - додає артистка.

Нагадаємо, нещодавно Lida Lee ділилась шокувальною історією зі свого життя. Артистка здивувала, як на початку музичної кар'єри одна продюсерка вимагала в неї видалити ребра.

Дата публікації
Кількість переглядів
358
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie