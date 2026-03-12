Клуб УПЛ орендував легіонера "Динамо"

Самба Діалло / © ФК Динамо Київ

Львівський "Рух" орендував у київського "Динамо" сенегальського півзахисника Самбу Діалло.

Про це "жовто-чорні" оголосили на своїй офіційній сторінці в Instagram.

23-річний вінгер виступатиме за "Рух" до кінця сезону-2025/26. У львівському клубі він отримав 14-й ігровий номер.

Минулого сезону Діалло виступав на правах оренди за ізраїльський "Хапоель" (Єрусалим). Самба їздив з "Динамо" на навчально-тренувальні збори до Туреччини, але не зміг закріпитися в команді Ігоря Костюка.

Наразі "Динамо" (35 очок) посідає четверте місце в таблиці УПЛ. "Рух" (19 балів) перебуває на 13-й позиції.

У наступному турі УПЛ "біло-сині" 13 березня приймуть "Оболонь", а "жовто-чорні" 15 березня позмагаються з "Епіцентром".

Раніше повідомлялося, що львівські "Карпати" орендували півзахисника "Динамо" Валентина Рубчинського.