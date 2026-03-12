Кешбек на пальне в Україні: Зеленський анонсував нову програму

Пальне / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський доручив розробити програму кешбеку для споживачів бензину, дизеля та автогазу. Нова ініціатива має пом’якшити удар по гаманцях українців через світову нестабільність на ринку нафти.

Про це глава держави повідомив у Мережі.

За словами Зеленського, Міністерство економіки та Міністерство енергетики мають розробити програму підтримки для громадян, які відчувають додатковий тиск через нестабільність на паливному ринку. Причиною такої ситуації стала напруженість довкола Ірану та скорочення постачання нафти на світові ринки.

«Програма стосуватиметься споживачів дизеля, бензину й автомобільного газу в Україні та працюватиме через систему кешбеку, дозволяючи компенсувати частину витрат на пальне«, — пояснив президент.

Він також повідомив, що доручив прем’єр-міністерці Юлії Свириденко вже сьогодні-завтра детально опрацювати механізм майбутніх програм підтримки та представити їх громадськості.

Ціни на пальне в Україні — останні новини

Нагадаємо, напередодні Свириденко заявила, що уряд спільно з «Укрнафтою» та приватними компаніями забезпечить безперебійне постачання пального по всій країні. Ціни формуватимуться з огляду на світові тренди, але без внутрішніх спекуляцій, при цьому «Укрнафта» стане орієнтиром справедливої вартості. Антимонопольний комітет та Держпродспоживслужба моніторитимуть ринок, а Міненерго запроваджує щоденну координацію з операторами. Паралельно розробляються механізми підтримки вразливих категорій споживачів для збереження стабільності та доступності пального.