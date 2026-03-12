Угорщина поверне Україні інкасаторські автомобілі / © ТСН

Влада Угорщини погодилася віддати державному «Ощадбанку» обидва арештовані інкасаторські автомобілі, але лишає вилученими гроші та золото, які ті перевозили.

Про це «Європейській правді» повідомили два джерела, поінформовані про перебіг справи.

Слідчі угорської Національної служби податків і митниці, яким уряд доручив вести формальне розслідування, повідомили адвокатів української сторони про намір передавання арештованих автомобілів.

Золотовалютні цінності, протиправно вилучені владою Угорщини з банківських автомобілів, лишаться в Угорщині. Це відповідає вимогам закону, який влада Угорщини терміново ухвалила цього тижня, щоб створити правовий ґрунт для конфіскації коштів, які опинилися у спецслужбах Угорщини після пограбування двох інкасаторських автомобілів «Ощадбанку».

Також це передбачає спеціально ухвалене рішення уряду Орбана. Про вилучення автомобілів у документах, ухвалених угорською владою, не йшлося.

Затримання інкасаторів в Угорщині

6 березня Угорщина затримала два інкасаторських автомобілі «Ощадбанку». Сімох співробітників банку ввечері того ж дня відпустили, але авто і цінності, які вони перевозили все ще залишаються незаконно затриманими.

У затриманих автівках, як твердить «Ощадбанк», було 40 млн доларів США, 35 млн євро, 9 кг банківського золота.

Скандал набув політичного масштабу, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав дії Будапешта «державним тероризмом», а МЗС рекомендував українцям втриматися від поїздок до Угорщини.

Угорська влада пояснила, що затримання інкасаторів повʼязане з розслідуванням відмивання грошей.

Українська сторона заявила про «захоплення заручників і цінностей» та направила дипломатичну ноту.

Зазначимо, напередодні виборів в Угорщині, що відбудуться 12 квітня, відносини між Києвом та Будапештом суттєво погіршились і переросли у публічні погрози двох лідерів.