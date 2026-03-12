Что нужно сделать некоторым пенсионерам до 1 апреля 2026 года: важное предупреждение

Идентификация пенсионеров

Пенсионерам-переселенцам и тем, кто живет в оккупации, нужно срочно подать данные до 1 апреля 2026 года.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины № 126 от 3 февраля 2026 года, срок подачи важных данных продлен лишь до 1 апреля. Если до этого времени не предоставить необходимые подтверждения, начисление пенсий будет приостановлено автоматически.

Рассказываем, что именно нужно сделать, кому это обязательно и как пройти процедуру за несколько минут, не выходя из дома.

Главное требование: необходимо подтвердить отсутствие выплат от РФ

Основное изменение, введенное правительством в начале этого года, касается проверки двойных выплат. Государство должно убедиться, что пенсионер не получает финансовую помощь от страны-агрессора. Это требование обязательно для двух категорий граждан:

Лиц, которые находятся в населенных пунктах на временно оккупированных территориях. Пенсионеров, которые выехали с этих территорий на подконтрольную Украине часть или за границу.

В чем разница между идентификацией и подтверждением

Часто возникает путаница между двумя разными процессами. Идентификация — это подтверждение того, что вы живы и лично пользуетесь своей картой. Это общее требование для всех ВПЛ «первой волны». При этом новое требование до 1 апреля — это подача заявления-декларации о том, что вы не берете российскую пенсию. Если вы уже подтвердили свою личность по видеосвязи, но не заполнили специальную графу о неполучении выплат от РФ, не поставили соответствующую отметку в документах, ваши выплаты могут оказаться под угрозой.

Как быстро предоставить данные: пошаговая инструкция

Пенсионный фонд Украины предусмотрел несколько способов предоставления этой информации.

Дистанционно через веб-портал ПФУ

Это самый простой метод, доступный из любой точки мира:

Авторизуйтесь на веб-портале электронных услуг ПФУ с помощью «Дії.Підпис» или КЭП (квалифицированной электронной подписи).

В главном меню перейдите в раздел «Дистанционное информирование».

Найдите пункт, где речь идет о неполучении выплат от органов пенсионного обеспечения РФ, и поставьте возле него отметку.

Сохраните изменения. После этого специалист фонда автоматически получит ваше сообщение.

Личный визит или видеосвязь

Если у вас нет возможности воспользоваться порталом, вы можете обратиться в сервисный центр ПФУ лично. Те, кто находится в оккупации или за границей и еще не прошел всеобщую идентификацию, могут записаться на видеоконференцию. Во время онлайн-общения работник ПФУ зафиксирует ваши ответы, что одновременно подтвердит и личность, и отсутствие посторонних выплат.

Что будет, если игнорировать сообщение

Задержка или игнорирование этого требования приведет к тому, что с 1 апреля 2026 года счета будут заблокированы для начислений. Для тех, у кого уже есть задолженность из-за неоформленной вовремя идентификации, выплаты не возобновятся, пока в системе не появится отметка об отсутствии выплат от агрессора.

Пенсионерам, которые сейчас находятся за границей, также напоминают — вы можете засвидетельствовать факт своего пребывания в дипломатическом учреждении Украины, которое также будет учтено Пенсионным фондом.